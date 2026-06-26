“¿Cómo le digo que diste tu vida por ella?”: el dolor de un futbolista tras perder a su esposa en Venezuela

“Andrea, ¿cómo le explico a nuestra hija que diste tu vida para salvar la suya y que yo no estuve allí en ese momento para hacer nada?”

Con esas palabras, el futbolista venezolano Héctor “Kike” Bello confirmó una de las historias más dolorosas que dejó el terremoto que golpeó a Venezuela.

El defensor del Marítimo de La Guaira reveló que su esposa, Andrea, murió mientras protegía a su hija Alana, de apenas un año y ocho meses, durante el derrumbe del edificio donde vivían.

La pequeña sobrevivió gracias al último acto de amor de su madre: quedó protegida debajo de su cuerpo cuando la estructura colapsó. Los equipos de rescate encontraron a Andrea entre los escombros, sin signos vitales, mientras la bebé logró ser salvada con vida.

Foto: Instagram @hectorbello_02

La tragedia ocurrió en La Guaira, una de las zonas afectadas por los fuertes movimientos sísmicos que sacudieron al país.

“Nos dejaste solos en la pelea, mamá. Estoy completamente solo con nuestra hija. Dame fuerzas ahora porque no puedo soportarlo más”, escribió Bello en una publicación que rápidamente se llenó de mensajes de apoyo.

El futbolista también compartió el dolor de no haber estado en el lugar en ese momento.

“Estoy respirando, pero no tengo aire en mis pulmones; estoy despierto, pero no siento nada”, expresó al describir el impacto de la pérdida.

Sin embargo, entre el dolor encontró una promesa para su hija:

“Siempre serás nuestra heroína favorita, mamá. Me aseguraré de que nuestra bebé recuerde lo maravillosa que eras, cuánto la amabas y cómo diste tu vida por ella”.

La pequeña Alana fue trasladada a un hospital de La Guaira y se encuentra fuera de peligro. Las imágenes compartidas por su familia muestran a la bebé con algunas lesiones, pero estable y acompañada por sus seres queridos.

Foto: Instagram @hectorbello_02

Bello contó que estaba intentando llegar hasta ella para poder abrazarla y acompañarla tras recibir el alta médica.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad para el jugador y su familia. Compañeros, colegas y miles de seguidores expresaron sus condolencias ante una historia marcada por la tragedia, pero también por el último gesto de amor de una madre que protegió a su hija hasta el final.

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