"Familiares necesitan información": lista de futbolistas venezolanos desaparecidos tras terremotos

La preocupación crece en el fútbol venezolano tras confirmarse que siete futbolistas permanecen desaparecidos luego de los terremotos que sacudieron a Venezuela. Mientras avanzan los operativos de rescate, familiares, clubes y organismos deportivos mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.

Foto: (FVF) Federación Venezolana de Fútbol.

Entre los desaparecidos figura Yimvert Berroterán, integrante de la selección juvenil venezolana y considerado una de las promesas de La Vinotinto. Su caso ha generado una gran conmoción en el entorno deportivo debido a su proyección dentro de las divisiones menores del combinado nacional.

La lista de futbolistas cuyo paradero aún se desconoce también incluye a Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García.

"Fueron vistos por última vez en La Guaira. Sus familiares necesitan cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Si los han visto o sabes algo, por favor comunícate de inmediato a los siguientes números: 0414-3949761 Compartir también ayuda. Cualquier detalle puede ser importante, publicó la Federación Venezolana de Fútbol en sus redes sociales.

La Federación Venezolana de Fútbol continúa siguiendo de cerca la situación, mientras el país permanece atento a las tareas de búsqueda en una de las tragedias más graves registradas en los últimos años.

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