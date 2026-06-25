Momentos de terror y angustia vivió la reconocida creadora de contenido boliviana, Hilaria Layme, tras tener que evacuar de emergencia el edificio donde reside debido a dos potentes terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 que sacudieron el territorio venezolano. El alarmante suceso quedó registrado en vivo a través de una transmisión en sus redes sociales, conectando de inmediato con la preocupación de sus millones de seguidores.

Layme, quien se encuentra residiendo en Venezuela junto a su pareja, el también tiktoker venezolano Anthony Goncalves, y su pequeño hijo, se vio sorprendida por el violento movimiento telúrico.

Durante el sismo, la creadora de contenido no dudó en mantener la transmisión activa mientras descendía apresuradamente por las gradas de la estructura. En las imágenes se puede observar la desesperación del momento, pero también el instinto materno de la boliviana, quien protegió en todo momento a su bebé llevándolo firmemente sujeto a su espalda para asegurar su resguardo.

“Casita por favor cuídate. Chau gente, cuídense mucho. Oren por mí, que se mejore Venezuela. Ahora están pasando muchas cosas en Venezuela”, expresaba Layme con evidente nerviosismo mientras abandonaba su hogar.

A pesar del enorme susto y los momentos de tensión que se vivieron en la edificación, los familiares de la pareja confirmaron que todos se encuentran sanos y salvos, llevando tranquilidad a los fanáticos que seguían el minuto a minuto de la transmisión.

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