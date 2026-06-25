¡Conmoción! Jugador de la Sub-20 de Venezuela entre los desaparecidos tras terremotos

El fútbol venezolano vive momentos de incertidumbre tras la desaparición del joven jugador Yimvert Berroterán, integrante de la Selección Vinotinto Sub-20, en medio de los terremotos que afectaron a Venezuela.

La información fue confirmada por la Federación Venezolana de Fútbol y por su club, la UCV FC. Según el reporte, el jugador fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las áreas más golpeadas por el fenómeno sísmico.

Desde ese momento no se ha logrado establecer contacto con él, lo que ha generado preocupación en el entorno deportivo y en las autoridades.

Berroterán, de 18 años, es considerado una de las promesas del sistema de selecciones de la Vinotinto. En la Sub-17 registró 3 goles en 17 partidos, mientras que en el equipo de la UCV FC había disputado 3 encuentros en la temporada actual, sumando minutos en su proceso de adaptación al fútbol profesional.

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