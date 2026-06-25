Un asteroide de gran tamaño pasará cerca de la Tierra a 8,9 kilómetros por segundo

Un asteroide de gran tamaño se aproximará a la Tierra este sábado 27 de junio, generando expectativa entre astrónomos y aficionados a la observación del cielo.

Se trata del asteroide 1997 NC1, un objeto descubierto en 1997 y monitoreado por agencias espaciales debido a su tamaño y a su trayectoria cercana al planeta en términos astronómicos.

De acuerdo con los datos difundidos por organismos especializados, el asteroide alcanzará su punto de mayor aproximación alrededor de las 11:14 UTC, aproximadamente 07:14 de la mañana en Bolivia.

El objeto espacial viajará a una velocidad cercana a los 8,9 kilómetros por segundo y pasará a una distancia aproximada de 2,6 millones de kilómetros de la Tierra.

Aunque la cifra puede parecer cercana, en términos astronómicos representa una distancia segura, equivalente a unas 6,6 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

No representa riesgo para el planeta

Pese a su tamaño, los expertos descartan que el asteroide represente un peligro para la humanidad.

La probabilidad de impacto con la Tierra es considerada nula para este acercamiento, por lo que el fenómeno forma parte de los pasos periódicos de objetos cercanos al planeta que son observados y monitoreados por la comunidad científica.

El asteroide está clasificado como un objeto cercano a la Tierra, lo que no significa que vaya a impactar, sino que su órbita lo lleva a pasar relativamente cerca del planeta en ciertos momentos.

Tamaño y observación

Las estimaciones señalan que el asteroide podría medir entre 750 y 1.650 metros de diámetro, aunque su tamaño exacto todavía puede variar dependiendo de la cantidad de luz solar que refleje su superficie.

El paso de 1997 NC1 será una oportunidad para que astrónomos profesionales y aficionados puedan observarlo con telescopios o binoculares de gran alcance.

No será visible a simple vista, y la presencia de una Luna brillante podría dificultar su observación durante el momento de mayor aproximación.

Un evento astronómico, no una amenaza

Los acercamientos de asteroides son fenómenos monitoreados constantemente por agencias espaciales como la ESA y la NASA.

Los impactos de objetos grandes son eventos extremadamente raros, mientras que asteroides pequeños y medianos suelen pasar cerca del planeta o desintegrarse en la atmósfera sin provocar daños graves.

En este caso, el paso del asteroide 1997 NC1 debe entenderse como un evento astronómico de interés científico y no como una amenaza para la Tierra.

La recomendación es evitar la desinformación y seguir únicamente reportes de organismos especializados.

Con información de ADN Noticias

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