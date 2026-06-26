“Me duele el alma”: rescatista narra el doloroso rescate de víctimas infantiles tras terremotos en Venezuela

La tragedia causada por los fuertes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela dejó escenas de profundo dolor entre los equipos de rescate, que trabajan entre escombros en busca de sobrevivientes.

Uno de los testimonios más impactantes lo dio un joven rescatista venezolano, quien, visiblemente afectado, relató la dureza de las labores de recuperación en un edificio colapsado donde, según dijo, se realizaba una fiesta infantil.

“En el edificio que se cayó… me da mucho dolor porque los cuerpos que estábamos sacando eran de una fiesta de niños”, expresó con la voz entrecortada, luchando por contener las lágrimas.

El joven explicó que los equipos de emergencia continúan trabajando sin descanso en condiciones extremadamente difíciles, enfrentándose no solo a los escombros, sino también al impacto emocional de recuperar a víctimas, entre ellas menores de edad.

Su testimonio refleja el drama humano que se vive en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos registrados recientemente.

Más de 100 edificios colapsados

De acuerdo con autoridades venezolanas, más de 100 edificios colapsaron en el estado costero de La Guaira tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, informó que el impacto podría alcanzar a más de 70.000 familias, lo que da una dimensión de la magnitud del desastre.

El Gobierno anunció el despliegue de 11.500 funcionarios entre militares y policías para reforzar las labores de rescate, seguridad y asistencia a los afectados.

Las autoridades aseguran que el objetivo es garantizar la tranquilidad en medio de una de las peores emergencias registradas en la región en los últimos años, mientras continúan las labores entre escombros y el dolor de miles de familias.

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