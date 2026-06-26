Caso madera impregnada con droga: Fiscalía enviará muestras a la DEA para peritaje internacional

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz enviará muestras de madera presuntamente impregnada con sustancias controladas a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en Miami, con el objetivo de obtener resultados científicos que contribuyan al esclarecimiento del caso.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, informó que la cooperación internacional permitirá realizar estudios técnicos y científicos especializados que complementarán las pericias efectuadas en Bolivia por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“Se están enviando muestras a la DEA para que, en Miami específicamente, pueda practicar, como organismo cooperante internacional, estudios técnicos y científicos”, señaló la autoridad.

Zeballos explicó que la investigación no solo apunta a establecer la presencia de sustancias controladas en la madera, sino también a identificar las rutas utilizadas, las empresas presuntamente involucradas y los patrones logísticos relacionados con el presunto tráfico internacional de droga.

Como parte de las investigaciones, la comisión de fiscales analiza una amplia documentación remitida por distintas instituciones, entre ellas la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), relacionada con contenedores retenidos y con los requisitos para la exportación de productos forestales hacia Chile. Según el fiscal, siete archivadores con documentación ya fueron entregados al equipo investigador para su revisión.

Asimismo, durante los operativos realizados en seis empresas investigadas se secuestró documentación, computadoras, teléfonos móviles y restos de madera que habrían sido exportados al vecino país. Estas muestras también serán sometidas a pericias para determinar científicamente si presentan impregnaciones de sustancias controladas.

La Fiscalía también emitió requerimientos de información al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) y al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), con el fin de identificar a los propietarios, representantes legales y funcionarios que participaron en la inspección de los contenedores investigados.

Paralelamente, continúan las declaraciones de gerentes, representantes legales, encargados de importaciones y otras personas vinculadas al caso para reconstruir el proceso de exportación y verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Zeballos enfatizó que, además de las pericias sobre la madera, pinturas y pegamentos, la Fiscalía busca contar con una evaluación independiente de la DEA. “Queremos tener una respuesta objetiva con relación a estas pericias científicas”, afirmó.

La autoridad concluyó que las investigaciones permanecen abiertas y que se continuarán realizando todos los actos investigativos necesarios para esclarecer los hechos e identificar a los presuntos responsables por el delito de tráfico de sustancias controladas.

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