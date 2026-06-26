¿Jada Pinkett empujó a Will Smith? El video en París que desató la polémica

Will Smith y Jada Pinkett Smith volvieron a aparecer juntos en público durante una visita a París, pero más allá del esperado reencuentro, un breve momento captado en video se convirtió en tendencia en redes sociales.

Las imágenes muestran a la pareja saliendo de su hotel cuando Will se detiene para firmar autógrafos y saludar a algunos admiradores. En ese instante, Jada realiza un movimiento con el brazo para apartarlo mientras continúa caminando, una acción que generó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Mientras algunos interpretaron el gesto como un supuesto empujón o una actitud de molestia, otros consideraron que se trató de un hecho sin mayor importancia y acusaron a las redes de exagerar lo ocurrido.

La reaparición de la pareja llamó especialmente la atención porque, aunque ambos revelaron que viven separados desde 2016, siguen casados y mantienen una relación cercana. En esta ocasión estuvieron acompañados por su hijo Jaden Smith.

El motivo del viaje a la capital francesa fue celebrar un importante logro profesional de Jaden, quien debutó como el primer director creativo masculino de Christian Louboutin, durante un evento celebrado en el exclusivo restaurante Loulou.

Como suele ocurrir con cada aparición pública de la familia Smith, el video se viralizó rápidamente y abrió un intenso debate entre quienes analizaron el lenguaje corporal de la pareja y quienes consideran que el momento fue sacado de contexto.

Con información de Tu Mundo

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