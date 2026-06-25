El "perro con más antojo del mundo" conmueve al internet y un equipo le prepara una recompensa "de ensueño"

Si alguna vez has mirado con profunda envidia el plato de comida de otra persona, felicidades: ya tienes un espíritu animal y se llama Jonah.

Este tierno perrito se convirtió en la máxima sensación viral de las redes sociales tras protagonizar el momento más dramático, divertido e "increíblemente humano" en lo que va del año. ¿Su pecado? Desear con toda su alma un hot dog ajeno.

Un drama de telenovela en las gradas

Todo ocurrió durante el evento anual "Bark at the Park" (Trae a tu perro al estadio), en el partido entre los Miami Marlins y los Texas Rangers. Mientras la transmisión oficial enfocaba a un perrito suertudo devorándose un hot dog que sus dueños le daban en la boca, las cámaras captaron la joya de la noche: la cara de Jonah.

Sentado justo en la fila de atrás, este canino de 6 años miraba la escena con una mezcla de decepción, celos y un vacío existencial que le rompió el corazón a internet. Su expresión de "¿Y el mío para cuándo?" escaló tan rápido que el video ya supera las 20 millones de reproducciones.

La reacción de las redes: Hasta la dueña del perro "suertudo" apareció en los comentarios para decir: "¡Ojalá hubiera visto al tierno de atrás, le habríamos convidado un pedazo!".

Alerta de "Se Busca": El internet hizo su magia

Al ver que medio mundo estaba al borde del llanto por el perrito sin hot dog, la gerencia de los Miami Marlins no se quedó de brazos cruzados. Armaron una campaña masiva en redes con un divertido cartel al mejor estilo del Viejo Oeste: "Se busca : un muy buen chico. Recompensa: Un día de ensueño".

Como el internet no falla, en cuestión de horas dieron con su dueño, Peter Silvera, quien confesó entre risas que estaba tan metido en el partido que jamás se dio cuenta del drama que estaba viviendo su mascota.

“Fue un video de locos. Él solo se le quedaba mirando fijo al hot dog... yo estaba totalmente distraído de lo que pasaba”, declaró el dueño a medios locales.

El premio gordo: De la decepción al trato VIP

Los Marlins ya confirmaron que Jonah fue localizado y que cumplirá su promesa. El perrito pasará de dar lástima en las gradas a recibir un Día de Ensueño VIP en el loanDepot park, que incluye:

Pase libre para el campo: Podrá correr y perseguir la pelota por todo el diamante de béisbol profesional.

El gran botín: Una dotación especial de hot dogs preparados exclusivamente para mascotas. ¡Ya no tendrá que envidiarle nada a nadie!

Trato de celebridad: Sesión de fotos y atención de primera por parte de todo el equipo.

Esta historia nos demuestra que, a veces, tener un antojo gigante y poner una cara trágica frente a las cámaras puede ser el negocio de tu vida. ¡Justicía para Jonah!

Con datos de WSVN-TV | 7News y local10.com.

Mira la programación en Red Uno Play