Senasir iniciará el pago de rentas en julio y convoca a personas con renta precalificada

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto, Senasir, informó que el pago de rentas correspondiente al mes de junio comenzará el próximo 1 de julio, a través de las diferentes modalidades habilitadas para garantizar una atención oportuna, segura y accesible a las y los beneficiarios del Sistema de Reparto.

El director general ejecutivo del Senasir, Alberto Bonadona, explicó que el cronograma iniciará con el pago en ventanillas del Banco Unión, puntos de pago autorizados y mediante abono en cuenta.

Asimismo, el 2 de julio comenzará el pago a domicilio en las ciudades de La Paz y El Alto, mientras que a partir del 3 de julio esta modalidad se extenderá al resto del país.

“Trabajamos permanentemente para brindar una atención eficiente a nuestras rentistas y derechohabientes, facilitando el acceso a sus beneficios mediante distintas modalidades de pago”, señaló Bonadona.

Convocan a personas con Renta Precalificada

La autoridad también informó que el Senasir publicó en su página web institucional el listado de 45 personas que cuentan con una Renta Precalificada, resultado de una evaluación preliminar realizada con los antecedentes registrados en los archivos de la institución.

Bonadona invitó a las personas cuyos números de cédula se encuentran en la lista a acercarse a las oficinas del Senasir a nivel nacional para recibir orientación personalizada.

“Esta es una oportunidad para recibir orientación personalizada y conocer los beneficios previsionales a los que podrían acceder”, destacó.

Orientación sobre beneficios previsionales

Las personas convocadas podrán participar en reuniones informativas con especialistas del Senasir, quienes brindarán información sobre las alternativas disponibles dentro del Sistema de Reparto.

En estos espacios se explicarán los requisitos necesarios y las opciones para acceder a una Renta del Sistema de Reparto o a una Compensación de Cotizaciones, según corresponda a cada caso.

“La finalidad es que cada asegurado conozca plenamente sus derechos y las oportunidades que podrían beneficiarle. Nuestro equipo técnico está preparado para orientar y acompañar a cada persona durante este proceso”, afirmó Bonadona.

Números de cédula convocados

Las personas interesadas pueden verificar si su número de cédula se encuentra en el siguiente listado publicado por el Senasir:

2353006, 655706, 745889, 817183, 1276220,

1484585, 629041, 583577, 589975, 821009,

090481, 1213339, 359205, 2805503, 491402,

622154, 371328, 586351, 1273171, 371298,

1262209, 333435, 846637, 679030, 793586,

370676, 757893, 254670, 808742, 810740,

275326, 802926, 1743652, 331848, 778873,

2043866, 480164, 118983, 453994, 2838375,

1004670, 578604, 800197, 295735, 3227919.

En caso de encontrarse en el listado, las personas pueden comunicarse al teléfono 2 422425 interno 1620 o al celular 72002088.

Mira la programación en Red Uno Play