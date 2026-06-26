Bolivia estrena vuelo de carga desde Miami y refuerza su conexión logística internacional

Bolivia estrenó este viernes un nuevo servicio de carga aérea internacional con la llegada de un avión de LATAM Cargo (ABSA Cargo) al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, procedente de Miami, marcando un nuevo hito para el comercio exterior del país.

La aeronave, un Boeing 767-300F completamente carguero, tiene capacidad para transportar hasta 50 toneladas de carga y forma parte de una nueva ruta que busca fortalecer las exportaciones bolivianas y consolidar a Viru Viru como un hub logístico regional.

Tras su arribo, se tiene previsto un acto inaugural con la presencia del ministro de Obras Públicas y ejecutivos de la aerolínea, quienes oficializarán el inicio de operaciones.

“Un hito para Bolivia y Santa Cruz”

La gerente comercial de LATAM Cargo, Viviana Gonzales, destacó la importancia del retorno de la compañía al país tras casi una década.

“Este es un hito muy importante para LATAM Cargo y para Bolivia y Santa Cruz. Estamos retornando después de casi 10 años de haber operado acá y apostando al potencial que tiene Bolivia como hub de carga internacional y de pasajeros también”, afirmó.

Gonzales explicó que la operación contará con vuelos regulares con capacidad de 50 toneladas y que el objetivo es ofrecer un servicio flexible y competitivo para importadores y exportadores.

“Queremos conectar a Bolivia con hubs internacionales, apoyar al desarrollo de la región. Como LATAM queremos contribuir al crecimiento económico. Somos una aerolínea líder de transporte de carga en Latinoamérica”, añadió.

Ruta y operación inicial

El itinerario de la nueva conexión será Miami – Viru Viru – Florianópolis (Brasil), con proyecciones de ampliación según la demanda del mercado.

Inicialmente, se prevé un vuelo semanal los días jueves, aunque la aerolínea señaló que el esquema será flexible y podrá ajustarse a las necesidades del comercio exterior.

Política de cielos abiertos y expansión

Desde el Gobierno se destacó que esta operación forma parte de la política de cielos abiertos, que facilita el ingreso de operadores internacionales y busca convertir a Bolivia en un centro logístico regional.

La ejecutiva de LATAM Cargo también resaltó este marco normativo como favorable para la expansión de la empresa, indicando que la apertura del mercado impulsa el crecimiento económico y fortalece la conectividad.

Con esta incorporación, Bolivia amplía su red de operadores de carga aérea y suma nuevas conexiones con 32 países, consolidando a Viru Viru como un punto estratégico para el comercio internacional.

Mira la programación en Red Uno Play