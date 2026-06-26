¿Es buen momento para comprar dólares? Así cotiza este viernes por la tarde el paralelo y el referencial

El mercado cambiario en Bolivia continúa mostrando una dinámica de estabilidad relativa, aunque dentro de rangos elevados que siguen generando presión sobre la economía cotidiana y las decisiones financieras de hogares y sectores productivos.

Este viernes 26 de junio, el dólar en el mercado paralelo se mantuvo cerca del umbral de los Bs 10, sin registrar variaciones significativas frente a jornadas anteriores.

Durante la media jornada, la divisa estadounidense se cotizó en Bs 9,87 para la compra y Bs 9,86 para la venta, de acuerdo con plataformas de monitoreo del tipo de cambio. En horas de la mañana, los valores incluso oscilaron entre Bs 9,85 y Bs 9,87, evidenciando ajustes leves, pero sin cambios estructurales en la tendencia general.

Este comportamiento refleja un escenario de estabilidad en un rango estrecho, aunque en niveles que siguen siendo considerados altos por analistas y usuarios que dependen del dólar para importaciones, ahorro o transacciones financieras.

En contraste, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia se mantuvo sin modificaciones, con una cotización de Bs 9,76 para la compra y Bs 9,96 para la venta. Estas cifras continúan funcionando como referencia oficial para operaciones financieras e internacionales, marcando una diferencia persistente respecto al mercado paralelo.

La brecha entre ambos valores evidencia una presión sostenida en la disponibilidad de divisas dentro del sistema económico. Esta situación estaría impulsada por una demanda constante de dólares por parte de ciudadanos, importadores y sectores productivos que requieren moneda extranjera para sus operaciones.

Aunque durante la jornada no se observaron movimientos bruscos, el comportamiento del mercado confirma que la tensión cambiaria persiste. El dólar se mantiene en niveles históricamente elevados dentro del contexto económico boliviano, sin señales claras de una corrección a la baja en el corto plazo.

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