A dos años de su detención, Zúñiga publica una carta y promete revelar "la verdad"

El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, publicó una carta al cumplirse dos años de su detención, en la que hace referencia a los hechos del 26 de junio y a la situación de los militares que lo acompañaron en ese episodio.

En su mensaje, afirmó que tanto él como más de treinta soldados continúan privados de libertad y sostuvo que con el tiempo se conocerá la versión completa de lo ocurrido.

Foto: Carta de Juan José Zúñiga. RRSS.

“Hoy se cumplen dos años de mi prisión y de la privación de libertad de más de treinta soldados bolivianos”, señaló.

Zúñiga evitó entrar en detalles sobre los hechos de esa jornada, pero aseguró que el país conocerá la verdad en el futuro y que ese episodio marcó un punto de inflexión en la historia nacional.

En su carta también cuestionó a las autoridades de Gobierno, a quienes responsabilizó de una crisis política, económica y social, y sostuvo que los implicados actuaron creyéndose dueños del país.

Foto: Carta de Juan José Zúñiga. RRSS.

Asimismo, expresó su respaldo a los militares procesados y a sus familias, destacando su resistencia y sacrificio durante este tiempo.

Eventos del 26 de junio

El 26 de junio de 2024, Zúñiga fue protagonista de un hecho calificado por el Gobierno como un intento de golpe de Estado en Plaza Murillo, el cual no logró concretarse y derivó posteriormente en su aprehensión y en un proceso judicial por presunta tentativa de desestabilización del orden democrático durante la gestión del entonces presidente Luis Arce.

Mira la programación en Red Uno Play