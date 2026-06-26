Ascensión de Guarayos de luto: muere el alcalde Pablo Eddie Guaristi en Santa Cruz

El alcalde de Ascensión de Guarayos, Pablo Eddie Guaristi Peredo, falleció este viernes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraba internado en una clínica debido a complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por el alcalde interino Roberto Schock, quien expresó públicamente el pesar de la administración municipal y de la población guarayense. “Lamentar y dar a conocer esta triste noticia a la población… hoy en la mañana ha fallecido”, señaló en declaraciones a medios locales.

En señal de duelo, el Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos declaró luto oficial y dispuso la suspensión de actividades municipales. La autoridad interina informó además que el cuerpo del alcalde será velado inicialmente en Santa Cruz de la Sierra, donde familiares, amigos y ciudadanos podrán despedirlo.

Posteriormente, se prevé el traslado de los restos a Ascensión de Guarayos el sábado al mediodía, para continuar con los actos fúnebres en su municipio natal. El entierro está programado para el domingo 28 de junio en el cementerio local.

Distintas autoridades y representantes institucionales expresaron sus condolencias. El alcalde de Porongo y presidente de AMDECRUZ, Neptaly Mendoza, destacó su “vocación de servicio y compromiso con el desarrollo de su municipio”, subrayando el impacto de su gestión en el ámbito municipal.

Asimismo, el diputado nacional Germain Caballero Vargas recordó al burgomaestre como un “ser humano extraordinario” y resaltó su carácter cercano y hospitalario, especialmente en su relación con las comunidades de Guarayos.

El fallecimiento de Guaristi ha generado múltiples muestras de pesar en el ámbito político y municipal del departamento de Santa Cruz, donde distintas autoridades han coincidido en destacar su compromiso con el servicio público y el desarrollo local.

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