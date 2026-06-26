El dólar referencial registró leves fluctuaciones durante la cuarta semana de junio en Bolivia, manteniéndose relativamente estable entre el 22 y el 26 de junio, de acuerdo con los datos difundidos por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La cotización más alta de la semana se observó el martes 23 de junio, cuando la divisa estadounidense alcanzó Bs 9,78 para la compra y Bs 9,99 para la venta. Tras ese registro, el tipo de cambio mostró ligeras variaciones que se mantuvieron dentro de un rango reducido.

De acuerdo con los registros oficiales, la evolución diaria fue la siguiente:

Lunes 22 de junio: Bs 9,72 (compra) y Bs 9,92 (venta).

Martes 23 de junio: Bs 9,78 (compra) y Bs 9,99 (venta).

Miércoles 24 de junio: Bs 9,76 (compra) y Bs 9,96 (venta).

Jueves 25 de junio: Bs 9,73 (compra) y Bs 9,93 (venta).

Viernes 26 de junio: Bs 9,76 (compra) y Bs 9,96 (venta).

Los datos reflejan una variación moderada en la cotización referencial de la moneda estadounidense durante la semana, con diferencias de apenas algunos centavos entre los valores máximos y mínimos registrados, lo que evidencia un comportamiento relativamente estable del mercado cambiario en el período analizado.

El dólar referencial cerró la cuarta semana del sexto mes del año con una cotización de Bs 9,76 para la compra y Bs 9,96 para la venta, de acuerdo con los datos publicados este viernes por el Banco Central de Bolivia.

Los datos se difunden únicamente en días hábiles, por lo que se confirma que durante el período analizado la moneda estadounidense no superó la barrera de los Bs 10.

Según el BCB, el valor referencial de venta se calcula a partir del valor referencial de compra más las comisiones que cobra la entidad por las transferencias de moneda extranjera al exterior y por los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en la bóveda del Banco Central.

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