Con la mitad de la fase de grupos concluida, el cuadro de eliminación directa comienza a tomar forma. La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa más emocionante y, poco a poco, se van confirmando los primeros cruces de los dieciseisavos de final.

La ampliación del torneo a 48 selecciones incorporó una nueva ronda eliminatoria, que empieza a definirse con el cierre progresivo de cada grupo. Entre los equipos que ya aseguraron su presencia en la siguiente instancia aparecen varias potencias del fútbol mundial, además de selecciones que sorprendieron con su rendimiento en la fase inicial.

Estos son los partidos ya confirmados para los dieciseisavos de final:

Sudáfrica vs. Canadá — domingo 28 de junio, 15:00 (hora de Bolivia)

Brasil vs. Japón — lunes 29 de junio, 13:00 (hora de Bolivia)

Países Bajos vs. Marruecos — lunes 29 de junio, 21:00 (hora de Bolivia)

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina — miércoles 1 de julio, 20:00 (hora de Bolivia)

En las próximas horas se conocerán los restantes clasificados y quedará completo el cuadro de los dieciseisavos de final, una instancia que promete grandes enfrentamientos en la lucha por el título mundial.

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