De película: Brasil enfrentará a Japón en 16avos del Mundial; fecha, hora y sede

El Mundial 2026 ya tiene uno de sus enfrentamientos más esperados. Tras finalizar la fase de grupos, Brasil se medirá con Japón en los dieciseisavos de final, un choque que promete emociones por el estilo de juego de ambas selecciones y el peso de sus planteles.

El compromiso se disputará el lunes 29 de junio, desde las 13:00 (hora de Bolivia), en Houston, Texas, donde brasileños y japoneses buscarán un lugar entre los 16 mejores equipos del torneo.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti avanzó como líder de su grupo luego de imponerse a Escocia y Haití, además de igualar frente a Marruecos en un partido que dejó algunas dudas sobre su funcionamiento, aunque sin poner en riesgo su clasificación.

Japón, por su parte, selló su pase como segundo de su grupo tras empatar con Países Bajos y Suecia, y vencer a Túnez, resultados que le permitieron mantenerse en carrera y citarse con uno de los grandes favoritos al título.

El historial mundialista favorece a Brasil. Ambas selecciones se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de Alemania 2006, cuando la Canarinha se impuso por 4-1 sobre los Samuráis Azules. Veinte años después, volverán a cruzarse en un duelo de eliminación directa que promete convertirse en uno de los grandes espectáculos de esta Copa del Mundo.

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