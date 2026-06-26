Cóndores rescatados en Toro Toro se recuperan; refugio pide ayuda para costear su alimentación

Los dos cóndores andinos rescatados tras ser hallados envenenados en el Parque Nacional Toro Toro evolucionan favorablemente mientras reciben atención veterinaria especializada en Cochabamba. Sin embargo, el refugio que los acoge lanzó un llamado a la solidaridad de la población para cubrir los altos costos de su alimentación durante el proceso de recuperación.

La pareja de cóndores, un macho y una hembra, fue rescatada el pasado 23 de junio en el sector de Q’umer Q’asa, luego de que comunarios alertaran sobre la presencia de las aves en estado crítico. Guardaparques del Sernap, efectivos de la Policía Forestal, especialistas en aves rapaces y personal del Bioparque Vesty Pakos participaron en el operativo que permitió estabilizar a los ejemplares y trasladarlos a Cochabamba.

Actualmente, ambos permanecen en el refugio Agroflori, donde reciben tratamiento intensivo. El director y fundador del centro, Marcelo Antezana, informó que los cóndores llegaron con un severo cuadro de intoxicación y fueron sometidos a un lavado gástrico, además de recibir carbón activado y otros tratamientos para favorecer su recuperación.

“Esperamos rehabilitarlos completamente para que puedan volver a su hábitat natural”, señaló Antezana, quien recordó que el cóndor andino es una especie vulnerable y cumple un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas.

Piden apoyo para alimentarlos

El responsable del refugio explicó que el mayor desafío ahora es cubrir la alimentación de las aves, ya que cada cóndor consume entre 500 y 750 gramos de carne por día. Por ello, pidió a la población realizar donaciones que permitan sostener su recuperación hasta que puedan ser liberados.

Asimismo, solicitó apoyo para concluir la construcción de una gran voladera destinada a un cóndor juvenil que permanece desde hace un año en el refugio y que no podrá regresar a la vida silvestre debido a una fractura permanente en una de sus alas.

Antezana destacó que Agroflori ya logró rehabilitar y liberar a siete cóndores rescatados anteriormente por casos de envenenamiento o lesiones provocadas por cables de alta tensión, por lo que confía en que esta nueva pareja también pueda volver a surcar los cielos de los Andes.

Las personas interesadas en colaborar pueden visitar el refugio, cuyo ingreso contribuye a las labores de conservación, o comunicarse al WhatsApp 75975020 para realizar donaciones o recibir mayor información.

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