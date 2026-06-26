Cochabamba: menor pierde un ojo tras caída; familia pide ayuda y denuncia irregularidades en una iglesia

Una adolescente de 13 años permanece en recuperación tras caer desde aproximadamente tres pisos de altura durante una actividad en una iglesia de la zona sur de la ciudad de Cochabamba. El accidente le provocó la pérdida de un ojo y la necesidad de múltiples cirugías reconstructivas.

Su familia denuncia además presuntas irregularidades en la atención posterior al hecho, falta de auxilio oportuno y el manejo de recursos recaudados mediante actividades solidarias.

La madre de la adolescente, Janet Larico, informó que su hija ya fue sometida a una cirugía y continúa en proceso de recuperación, aunque aún requiere nuevas intervenciones quirúrgicas, además de tratamientos de rehabilitación.

“Mi hijita está en recuperación, pero ha perdido su ojito. Necesita cirugía plástica, fisioterapia y apoyo psicológico”, señaló. La familia asegura que los gastos médicos son elevados y que el sistema público de salud no cubre todos los procedimientos requeridos.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Según el relato de la madre, el accidente ocurrió durante una actividad religiosa en la que los participantes realizaban trabajos dentro del templo. La menor habría subido a una escalera para realizar labores en un segundo piso cuando ocurrió la caída.

La denunciante sostiene que la adolescente cayó desde una altura aproximada de seis a siete metros y que no recibió auxilio inmediato adecuado.

También señaló que la menor fue trasladada inicialmente en motocicleta antes de recibir atención médica formal, lo que, según su versión, habría agravado su estado.

Denuncias por atención tardía y manejo del caso

La familia cuestiona que no se haya solicitado una ambulancia de forma inmediata y que el traslado se haya realizado sin asistencia médica especializada.

Además, la madre asegura que existen versiones contradictorias sobre la caída y que no se habría permitido una investigación inmediata en el lugar del hecho.

La denunciante afirma que, tras el accidente, se realizaron actividades de recaudación de fondos a nombre de la menor, como una kermés,, sin que los recursos hayan sido entregados a la familia.

También señala que habría existido presión de los pastores de la iglesia para firmar documentos vinculados a un préstamo de 16.500 bolivianos con altos intereses y garantías sobre bienes aprovechándose de su emergencia, una situación que ha generado preocupación en la familia.

Versión del abogado de la familia

El abogado Jhonny Muñoz informó que el caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades y que se iniciarán acciones legales.

Indicó que se investigan dos aspectos principales: las circunstancias del accidente y el manejo posterior del caso, incluyendo la atención brindada a la menor.

Asimismo, señaló que existen denuncias sobre posible manipulación del lugar del hecho, falta de reporte inmediato a instancias como la Policía o la Defensoría de la Niñez, y presuntas amenazas hacia la familia.

El jurista anunció que se presentará una denuncia por lesiones gravísimas, debido a la pérdida del ojo de la menor. Además, se solicitará investigar las presuntas irregularidades en el manejo de donaciones y posibles actos de presión o intimidación.

Pedido de ayuda

La familia solicita apoyo económico para cubrir cirugías, rehabilitación, medicamentos y atención psicológica.

Número de ayuda habilitado: 74568597





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