Terremoto en Venezuela, ¿podría tener repercusión en otros países?

El director del Observatorio San Calixto, Gonzalo Fernández, explicó que los dos sismos ocurridos en Venezuela con una diferencia de 39 segundos corresponden a una liberación de energía acumulada en fallas tectónicas activas, propias de zonas de subducción.

Origen del sismo

Detalló que estos eventos se producen por el contacto constante entre placas tectónicas y la acumulación progresiva de energía en zonas donde puede existir silencio sísmico, lo que incrementa el potencial de sismos de mayor magnitud.

“El fenómeno corresponde a la liberación abrupta de energía acumulada en zonas de subducción”, afirmó.

Fernández precisó que el Cinturón de Fuego del Pacífico concentra gran parte de la actividad sísmica mundial, aunque aclaró que no existe conexión directa entre los sismos registrados en distintas regiones del planeta en la misma jornada.

“No existe evidencia de que los sismos de distintas regiones estén relacionados entre sí”, ratificó.

¿Habrá réplicas?

Respecto a las réplicas, advirtió que en eventos de magnitud superior a 6 o 7, estas pueden prolongarse durante meses, e incluso hasta más de un año en algunos casos, dependiendo de la liberación de energía residual.

También explicó que los sistemas de alerta sísmica en dispositivos móviles funcionan a partir de sensores de movimiento y no constituyen un sistema de predicción de terremotos, sino de aviso temprano.

Estos mecanismos permiten ganar algunos segundos para que la población pueda reaccionar y tomar medidas de seguridad, pero no anticipan con precisión la ocurrencia de un sismo.

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