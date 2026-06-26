“Muchos bajaron por escaleras”: periodista venezolana narra las horas más difíciles tras los terremotos

La tragedia en Venezuela continúa agravándose con el paso de las horas tras los dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, dejaron un saldo de muerte, destrucción y miles de personas afectadas, mientras los equipos de rescate mantienen una intensa búsqueda entre los escombros.

En contacto con El Mañanero, la periodista venezolana Nefertiti Blanco describió el ambiente de angustia que vive la población y aseguró que el país enfrenta una situación nunca antes experimentada.

"Realmente estamos consternados porque nunca habíamos vivido una situación de esta magnitud. Fueron dos sismos muy extensos; por momentos pensamos que ya iban a terminar, pero el movimiento continuó y la crisis fue enorme", expresó.

Blanco explicó que, aunque en varias regiones del país se habían realizado simulacros de evacuación, el miedo llevó a muchas personas a reaccionar de forma incorrecta durante el terremoto.

"Muchas personas bajaron las escaleras en medio del sismo, una acción que no debe hacerse hasta que termine el movimiento telúrico", señaló.

La comunicadora relató que, aunque reside en Caracas, se encontraba en el estado Anzoátegui cuando ocurrieron los movimientos sísmicos.

"Se sintió muy fuerte. Las piscinas de los edificios parecían un mar, con olas que golpeaban con mucha fuerza. Era una imagen que nunca habíamos visto", recordó.

La periodista explicó que el desastre ocurrió en un día especialmente significativo para los venezolanos, ya que el 24 de junio se conmemora la Batalla de Carabobo, fecha patria en la que la mayoría de las familias permanecía reunida en sus hogares debido al feriado nacional.

Uno de los estados más golpeados es La Guaira, donde las labores de rescate se han complicado por los daños en la infraestructura y la dificultad para acceder a las zonas afectadas.

"Faltan equipos, falta personal y llegar hasta algunos sectores es muy complicado. Aun así, la sociedad civil, vecinos y familiares se han sumado a las labores de búsqueda para intentar rescatar a quienes permanecen bajo los escombros", indicó.

Blanco destacó que la comunidad internacional ya comenzó a movilizar ayuda humanitaria. Equipos especializados de República Dominicana y El Salvador se encuentran colaborando en las operaciones de rescate, mientras organismos internacionales y más de una veintena de países participan en la respuesta a la emergencia.

Asimismo, explicó que las autoridades mantienen vigilancia constante debido a las réplicas que continúan registrándose en distintas regiones del país.

"Después de un sismo de esta magnitud, es normal que ocurran movimientos posteriores. Se han sentido nuevas réplicas, aunque de menor intensidad, pero la población sigue con mucho temor", afirmó.

La periodista también resaltó el papel que han desempeñado las redes sociales para localizar a personas desaparecidas y permitir que miles de familias conozcan el estado de sus seres queridos, luego de las fallas en las comunicaciones ocasionadas por el desastre.

Mientras avanzan las labores de rescate, las autoridades y organismos de ayuda insisten en que la población se informe únicamente a través de canales oficiales y participe en campañas solidarias verificadas para apoyar a las víctimas de una de las mayores emergencias que enfrenta Venezuela en los últimos años.

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