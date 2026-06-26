Vecinos exigen más seguridad tras asalto armado a café internet en Pacata Baja

Un asalto a mano armada en un café internet de la zona de Pacata Baja encendió la alarma entre los vecinos, quienes exigieron mayor presencia policial ante el incremento de hechos delictivos en el sector.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando un hombre armado ingresó al establecimiento y, bajo amenazas, apuntó a clientes y al encargado del negocio. En el lugar se encontraban varias personas, entre ellas menores de edad.

El delincuente robó aproximadamente ocho teléfonos celulares y dinero de la caja del local. Luego del hecho, escapó en una motocicleta donde lo esperaba un cómplice a pocas cuadras.

Las cámaras de seguridad registraron tanto el momento del asalto como la fuga, material que ya está siendo analizado por la Policía para identificar al responsable.

De acuerdo con testimonios preliminares, el autor del robo sería de nacionalidad brasileña. Las imágenes de seguridad y los relatos de testigos son clave en la investigación en curso.

Vecinos piden refuerzo policial urgente

Tras el violento hecho, los vecinos de Pacata Baja denunciaron la falta de seguridad en la zona y exigieron a las autoridades un incremento inmediato del patrullaje policial.

“El módulo policial no es suficiente, solo tenemos un efectivo cada 48 horas”, reclamó el presidente de la OTB del sector, quien advirtió que la situación deja a la zona vulnerable frente a delincuentes armados.

Los vecinos también señalaron que uno de los módulos policiales no estaría en funcionamiento, lo que reduce aún más la capacidad de vigilancia.

La población anunció reuniones con autoridades policiales de Sacaba y Cercado para exigir mayor dotación de efectivos y reforzar la seguridad ciudadana, ante el temor de que se repitan hechos similares.

Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero del responsable del asalto.

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