Este sábado es la Tapatón 2026: Conozca el horario, lugar y cómo puede ayudar a los niños con cáncer

La Tapatón 2026 vuelve a movilizar a la población cruceña en favor de los niños que luchan contra el cáncer, con una campaña solidaria que convierte cada tapita plástica en esperanza y apoyo económico para la compra de medicamentos.

La presidenta de la Fundación Tapitas por los Chicos, Soraya Kisen, invitó a la ciudadanía a sumarse a esta jornada solidaria que se realizará este 27 de junio desde las 09:30 de la mañana en las instalaciones de Empacar Express, ubicadas en el cuarto anillo y avenida Paraguá.

“Invitar a la gente mañana 27 a partir de las 9 y media de la mañana en Empacar Express para que nos puedan acompañar, para juntar las tapitas y ayudar a los niños con cáncer. Es un evento familiar donde todos comparten porque hay juegos y artistas que se suman a esta campaña. Una tapita, una vida”, señaló Kisen.

La representante explicó que no solo se reciben tapitas de gaseosas, sino también tapas de productos de limpieza, higiene personal y otros envases plásticos, los cuales son reciclados para generar recursos económicos destinados a la compra de medicamentos.

Según datos de la fundación, el año pasado se lograron recaudar alrededor de 12 toneladas de tapitas, lo que permitió obtener aproximadamente 56 mil bolivianos destinados a la compra de fármacos esenciales para terapias intensivas y tratamientos oncológicos.

Kisen explicó que el sistema de recolección funciona de manera que cada 500 tapitas equivalen a un kilo, y cada kilo representa un valor aproximado de 4,50 bolivianos, recursos que se convierten directamente en ayuda para los pacientes.

“Un tratamiento de cáncer para un niño va más allá de los 20 mil dólares. El SUS no siempre cubre todos los medicamentos, y por eso estas campañas ayudan a salvar vidas”, sostuvo.

La Tapatón también contará con actividades recreativas, artistas invitados y espacios familiares, con el objetivo de motivar la participación de la población y fortalecer la cultura del reciclaje solidario.

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