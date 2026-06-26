“Sigue existiendo el perjuicio”: Transportistas advierten movilizaciones ante la falta de combustible

El transporte urbano de Santa Cruz atraviesa una nueva crisis debido a la escasez de diésel. Según el dirigente del sector, Mario Guerrero, únicamente el 50% de las unidades está prestando servicio, mientras que el resto permanece haciendo largas filas en los surtidores para abastecerse de combustible.

La reducción de las unidades en circulación ya se refleja en las calles de la capital cruceña, donde los usuarios reportan una menor frecuencia de micros, lo que afecta principalmente a estudiantes y trabajadores que dependen del transporte público para cumplir con sus actividades diarias.

“Solamente estamos trabajando con un 50% porque no existe el combustible. Escasea el diésel y eso no nos deja prestar el servicio al 100% a todos los usuarios, especialmente a estudiantes y trabajadores”, afirmó Guerrero.

El dirigente cuestionó además que, pese a los anuncios realizados por el Gobierno tras los cambios en la política de subvención a los combustibles, la falta de diésel continúa afectando al sector.

En ese sentido, responsabilizó al Ministerio de Hidrocarburos y a YPFB por la persistencia del problema, señalando que la situación perjudica no solo a los transportistas, sino también a la población.

Ante este panorama, Guerrero advirtió que el sector analiza asumir medidas de presión si no existe una solución inmediata al abastecimiento de combustible.

“No descartamos salir la próxima semana a una manifestación, una marcha o asumir otra medida de hecho hasta ser escuchados. Queremos una solución inmediata”, sostuvo.

Indicó que las bases exigen acciones concretas para presionar a las autoridades nacionales, debido a que consideran insostenible continuar operando con solo la mitad de la flota disponible.

El dirigente también expresó su preocupación por la presencia de numerosas cisternas estacionadas durante varios días en avenidas de alto tráfico, situación que, según dijo, ya ha derivado en accidentes de tránsito, algunos con consecuencias fatales.

Mientras tanto, los transportistas esperan una respuesta de las autoridades nacionales para normalizar el suministro de combustible y restablecer el servicio completo del transporte urbano en Santa Cruz.

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