¡Atención! Dólar paralelo en Bolivia: así varió la cotización durante la última semana de junio

El dólar paralelo en Bolivia experimentó leves variaciones entre el 22 y el 26 de junio, manteniéndose en niveles cercanos a la barrera de los Bs 10, según reportes de plataformas especializadas que realizan el seguimiento del mercado informal de divisas.

Durante la semana analizada, la divisa estadounidense mostró movimientos diarios reducidos, reflejando una tendencia de estabilidad relativa, con descensos moderados a mitad de semana y una ligera recuperación hacia el cierre del periodo.

Evolución diaria del dólar paralelo (22 al 26 de junio):

Lunes 22 de junio: Bs 9,95 compra | Bs 9,93 venta

Martes 23 de junio: Bs 9,91 compra | Bs 9,88 venta

Miércoles 24 de junio: Bs 9,90 compra | Bs 9,88 venta

Jueves 25 de junio: Bs 9,88 compra | Bs 9,86 venta

Viernes 26 de junio: Bs 9,87 compra | Bs 9,85 venta

De acuerdo con los datos, el miércoles 24 se registró el nivel más bajo de la semana, mientras que el viernes 26 se evidenció una leve recuperación en la cotización de la divisa en el mercado informal.

En términos generales, analistas económicos consideran que este comportamiento refleja una relativa estabilidad dentro del mercado paralelo, aunque advierten que persisten factores de presión relacionados con la demanda de dólares y la disponibilidad de divisas en el sistema financiero boliviano.

En este contexto, el mercado cambiario continúa mostrando sensibilidad ante las expectativas económicas, manteniendo al dólar paralelo en un rango estrecho pero bajo constante observación por parte de los actores financieros.

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