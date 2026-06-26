Gobierno y Embajada de EE.UU. lanzan 4.500 becas para estudiar inglés: así puedes postularte

El Ministerio de Educación, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos de América, lanzó la convocatoria 2026 del programa “Inglés para Todos”, que ofrecerá 4.500 becas virtuales para bachilleres destacados de unidades educativas fiscales y de convenio.

La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años que se hayan graduado entre las gestiones 2019 y 2025, y busca fortalecer sus competencias en el idioma inglés para ampliar sus oportunidades académicas, laborales y profesionales.

Las postulaciones estarán abiertas del 25 de junio al 7 de julio mediante el portal web del Ministerio de Educación. Las clases comenzarán el 10 de agosto.

“El inglés transforma realidades y abre puertas en un mundo interconectado. Nos enorgullece aliarnos con el Ministerio de Educación para potenciar la competitividad de los profesionales bolivianos a través de este programa”, afirmó la agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos, Robyn Remeika.

Modalidad virtual y certificación oficial

El programa se desarrollará en modalidad virtual, con clases tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00.

La carga académica será de seis horas semanales, lo que permitirá a los beneficiarios avanzar en su formación sin necesidad de trasladarse físicamente a un centro de estudios.

Al finalizar la capacitación, los estudiantes recibirán una certificación oficial respaldada por el Ministerio de Educación y la Embajada de Estados Unidos.

Requisitos para postular

Entre los requisitos principales se encuentran:

Residir en Bolivia.

Tener entre 18 y 25 años.

Ser bachiller graduado entre 2019 y 2025.

Haber egresado de una unidad educativa fiscal o de convenio.

Contar con acceso a internet mediante computadora o teléfono inteligente.

Disponer de Ciudadanía Digital para completar el proceso de inscripción.

La nómina de seleccionados será publicada el 27 de julio.

Docentes y universidades participantes

Uno de los aspectos destacados del programa es su equipo docente, conformado por estudiantes de último año de las carreras de Idiomas de siete universidades públicas del país.

Participan la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Pública de El Alto, la Universidad Mayor de San Simón, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Universidad Autónoma Tomás Frías, la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.

Los futuros instructores recibieron capacitación especializada impartida por expertos virtuales del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Además, el proceso formativo contará con materiales didácticos exclusivos, diseñados y adaptados al contexto boliviano.

Una oportunidad para jóvenes bolivianos

El programa “Inglés para Todos” busca que más jóvenes puedan acceder a herramientas lingüísticas clave para continuar estudios superiores, postular a intercambios académicos y mejorar sus posibilidades en un mercado laboral cada vez más globalizado.

Las autoridades destacaron que esta convocatoria representa una oportunidad concreta para bachilleres destacados que desean fortalecer su perfil profesional y abrir nuevas puertas a futuro.

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