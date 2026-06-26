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Alivio tributario se amplía para contribuyentes con deudas hasta septiembre

La medida contempla la condonación total o parcial de intereses, multas y mantenimiento de valor, dependiendo del periodo de la deuda tributaria.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

26/06/2026 13:31

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Foto: Gerente nacional de Recaudaciones, Boris López. Red Uno.
La Paz

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El Servicio de Impuestos Nacionales informó que los contribuyentes del régimen general que mantengan deudas tributarias podrán acogerse a los beneficios establecidos en el programa de alivio tributario, cuya vigencia se extiende hasta el próximo 21 de septiembre.

Ampliación

La entidad explicó que los contribuyentes con obligaciones pendientes correspondientes a las gestiones 2017 y anteriores podrán acceder a un proceso de condonación que incluye el tributo omitido, intereses, mantenimiento de valor y multas acumuladas.

“Los contribuyentes del régimen general que tuvieran deudas tributarias de los años 2017 hacia atrás pueden acceder a la condonación”, afirmó el gerente nacional de Recaudaciones, Boris López. 

Asimismo, para las deudas correspondientes a las gestiones 2018, 2019 y del periodo comprendido entre 2021 y 2025, se habilitó un mecanismo de regularización tributaria que contempla beneficios sobre intereses y multas.

“El contribuyente puede realizar la regularización de sus adeudos teniendo beneficios de condonación de intereses y multas”, señaló.

Formas de pago

La autoridad precisó que los pagos pueden realizarse mediante entidades bancarias o a través de códigos QR, bajo la modalidad de pago único al contado, con un beneficio adicional del 50% sobre el tributo omitido.

El programa busca facilitar la regularización de obligaciones tributarias y brindar un alivio económico a los contribuyentes, quienes podrán acogerse a estas medidas hasta el 21 de septiembre, plazo establecido por la normativa vigente.

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