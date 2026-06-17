Alivio tributario: desde el 25 de junio se podrá consultar la habilitación de beneficiarios

El gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Albar Derpic Linares, informó que la Ley 1733 de Alivio Tributario permitirá a cerca de medio millón de contribuyentes acogerse a beneficios de condonación y regularización de deudas tributarias.

La autoridad explicó que la condonación alcanzará a las obligaciones tributarias correspondientes hasta el 31 de diciembre de 2017 y a la gestión 2020, marcada por la pandemia. El beneficio está dirigido a contribuyentes con deudas que no superen los 10 millones de bolivianos e incluye la eliminación total del tributo omitido, intereses y multas.

“Por primera vez en nuestro país se va a condonar no solamente los intereses, sino también el tributo”, afirmó Derpic.

Beneficio automático desde el 25 de junio

El gerente del SIN señaló que el proceso de condonación será automático y no requerirá trámites por parte de los contribuyentes.

La lista de beneficiarios estará disponible a partir del 25 de junio en la página web del SIN, en los buzones tributarios y en las oficinas de la institución.

Regularización para deudas entre 2018 y 2025

La ley también contempla la regularización de obligaciones tributarias correspondientes a las gestiones 2018, 2019 y de 2021 a 2025.

Los contribuyentes que opten por el pago al contado podrán acceder a la condonación de intereses y multas, además de un descuento del 50% en el mantenimiento de valor. Quienes prefieran planes de pago podrán beneficiarse con facilidades de hasta 36 cuotas mensuales.

Derpic indicó que estos beneficios también alcanzan a contribuyentes que se encuentran en procesos de fiscalización.

Menor plazo de prescripción y cambios en el IVA

Entre las principales modificaciones incorporadas por la Ley Nº 1733 figura la reducción del plazo de prescripción tributaria de ocho a cuatro años, una medida que busca otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.

Asimismo, la norma establece que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) será expuesto de forma separada en las facturas, permitiendo que la tasa efectiva coincida con la tasa nominal del 13%.

Meta de recaudar Bs 20.000 millones

Según el SIN, la regularización tributaria permitirá recuperar aproximadamente 20.000 millones de bolivianos, recursos que serán distribuidos entre el Gobierno central, gobernaciones y municipios mediante la coparticipación tributaria.

La autoridad destacó que la ley representa una oportunidad para que los contribuyentes saneen sus deudas, regularicen su situación fiscal y contribuyan al desarrollo económico del país.

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