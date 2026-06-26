¿Quién será el campeón del Mundial 2026? La impactante predicción de un algoritmo

Mientras la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva, un modelo matemático volvió a sacudir el ambiente futbolístico al pronosticar que Países Bajos será el próximo campeón del mundo. La proyección deja fuera del título a selecciones como Argentina, Brasil, Francia e Inglaterra, habituales candidatas a levantar el trofeo.

El estudio fue desarrollado por el economista alemán Joachim Klement, reconocido por aplicar modelos estadísticos al deporte. Su algoritmo combina variables económicas, deportivas, demográficas y el rendimiento histórico de las distintas generaciones de futbolistas para calcular las probabilidades de éxito de cada selección.

Según la simulación, Países Bajos derrotará a Portugal en la gran final del Mundial 2026. Además, el análisis anticipa que España alcanzará las semifinales y que Brasil quedará eliminado por Japón, uno de los pronósticos que más sorpresa ha generado entre los aficionados.

Klement ha ganado notoriedad en los últimos años debido a que varios de sus pronósticos coincidieron con el desenlace de importantes torneos internacionales. Sin embargo, el propio economista reconoce que ningún modelo puede garantizar el resultado de una competencia deportiva y que sus cálculos reflejan únicamente probabilidades.

Especialistas en matemáticas también coinciden en que este tipo de herramientas son cada vez más precisas, aunque recuerdan que el fútbol mantiene un alto grado de incertidumbre. Lesiones, decisiones arbitrales, condiciones climáticas, errores individuales o el estado anímico de los jugadores son factores imposibles de medir con total exactitud y que pueden cambiar el destino de un partido.

En cuanto a México, el algoritmo no lo ubica entre los principales aspirantes al título. No obstante, el académico Marco Antonio Ruiz Olvera, de la Universidad Iberoamericana, considera que el conjunto mexicano sí podría romper la barrera de los octavos de final si el sorteo le resulta favorable y mantiene un rendimiento competitivo durante el torneo.

Aunque las matemáticas ofrecen una mirada basada en datos, el desenlace del Mundial 2026 seguirá definiéndose sobre el terreno de juego, donde cada partido puede alterar cualquier predicción.

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