100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, el recordado Gorutta Jones

El mundo de 100% Lucha atraviesa días de profundo dolor. Este jueves se conoció el fallecimiento de Sergio Aldo Carelli, recordado por interpretar a Gorutta Jones, uno de los personajes más emblemáticos del ciclo televisivo argentino que marcó a toda una generación.

Carelli se ganó el cariño del público con un personaje fuerte, imponente y muy recordado por sus enfrentamientos dentro del ring. Su participación en el programa lo convirtió en una figura querida por quienes crecieron viendo las historias, rivalidades y combates de 100% Lucha.

La noticia generó una fuerte conmoción entre fanáticos y excompañeros del ciclo, quienes comenzaron a despedirlo con mensajes de afecto en redes sociales.

Otra pérdida para 100% Lucha

El fallecimiento de Gorutta Jones llega apenas unos días después de otra triste noticia para el universo de 100% Lucha: la muerte de Pablo Más Albert, más conocido como el Teniente Murphy.

Más Albert fue otro de los personajes más recordados del programa y su partida también provocó una ola de mensajes de dolor entre seguidores y compañeros de la lucha argentina.

En pocos días, los fanáticos del ciclo despidieron a dos figuras que formaron parte de una etapa muy querida de la televisión.

El recuerdo de una generación

100% Lucha fue mucho más que un programa de entretenimiento. Para miles de niños, jóvenes y familias, se convirtió en un fenómeno televisivo que mezclaba deporte, personajes, humor, rivalidades y espectáculo.

Gorutta Jones y Teniente Murphy fueron parte de ese universo que quedó grabado en la memoria popular.

Hoy, sus nombres vuelven a ser recordados con tristeza, pero también con gratitud por los momentos que regalaron dentro del ring.

El público despide a Sergio Aldo Carelli con cariño y respeto, recordándolo como aquel Gorutta Jones que supo ganarse un lugar especial en la historia de 100% Lucha.

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