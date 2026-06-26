100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, el recordado Gorutta Jones

El fallecimiento de Sergio Aldo Carelli, quien interpretó al emblemático Gorutta Jones, conmocionó a los fanáticos del recordado programa argentino.
26/06/2026 13:40
Escuchar esta nota
El mundo de 100% Lucha atraviesa días de profundo dolor. Este jueves se conoció el fallecimiento de Sergio Aldo Carelli, recordado por interpretar a Gorutta Jones, uno de los personajes más emblemáticos del ciclo televisivo argentino que marcó a toda una generación.
Carelli se ganó el cariño del público con un personaje fuerte, imponente y muy recordado por sus enfrentamientos dentro del ring. Su participación en el programa lo convirtió en una figura querida por quienes crecieron viendo las historias, rivalidades y combates de 100% Lucha.
La noticia generó una fuerte conmoción entre fanáticos y excompañeros del ciclo, quienes comenzaron a despedirlo con mensajes de afecto en redes sociales.
Otra pérdida para 100% Lucha
El fallecimiento de Gorutta Jones llega apenas unos días después de otra triste noticia para el universo de 100% Lucha: la muerte de Pablo Más Albert, más conocido como el Teniente Murphy.
Más Albert fue otro de los personajes más recordados del programa y su partida también provocó una ola de mensajes de dolor entre seguidores y compañeros de la lucha argentina.
En pocos días, los fanáticos del ciclo despidieron a dos figuras que formaron parte de una etapa muy querida de la televisión.
El recuerdo de una generación
100% Lucha fue mucho más que un programa de entretenimiento. Para miles de niños, jóvenes y familias, se convirtió en un fenómeno televisivo que mezclaba deporte, personajes, humor, rivalidades y espectáculo.
Gorutta Jones y Teniente Murphy fueron parte de ese universo que quedó grabado en la memoria popular.
Hoy, sus nombres vuelven a ser recordados con tristeza, pero también con gratitud por los momentos que regalaron dentro del ring.
El público despide a Sergio Aldo Carelli con cariño y respeto, recordándolo como aquel Gorutta Jones que supo ganarse un lugar especial en la historia de 100% Lucha.
Mira la programación en Red Uno Play