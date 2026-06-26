¿Qué es la Falla de Boconó y por qué provoca fuertes sismos en Venezuela?

La Falla de Boconó, un extenso y activo sistema de fracturas geológicas, es señalada como uno de los principales factores detrás de los recientes terremotos registrados en Venezuela.

Esta estructura funciona como el límite donde la Placa del Caribe se desplaza lateralmente contra la Placa Sudamericana a una velocidad aproximada de 10 milímetros por año, según el portal Hoy Aprendí.

Este sistema de fallas, considerado altamente activo y peligroso, se extiende por cerca de 500 kilómetros, desde la frontera con Colombia hasta el Golfo de Cariaco en el mar Caribe, atravesando estados andinos como Táchira, Mérida y Trujillo. Su constante movimiento acumula energía durante largos periodos que, al liberarse, genera sismos de gran magnitud.

De acuerdo con la explicación difundida, los dos terremotos consecutivos ocurridos recientemente habrían estado relacionados con este sistema. El primero, de magnitud 7,1, habría actuado como un sismo precursor o foreshock, liberando parte de la energía acumulada durante siglos. Este evento habría alterado el equilibrio de la falla y desencadenado un segundo movimiento apenas 39 segundos después.

La Falla de Boconó ya ha estado asociada a eventos sísmicos históricos, como el terremoto de Mérida del 28 de abril de 1894, considerado uno de los más destructivos en la región andina venezolana.

Los especialistas recuerdan que este tipo de sistemas tectónicos forman parte de la dinámica natural de la Tierra, pero su actividad puede generar escenarios de alto riesgo en zonas pobladas, por lo que el monitoreo constante resulta clave para la prevención y la gestión de desastres.

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