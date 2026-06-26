Antes y después del desastre: las imágenes que revelan la devastación de los terremotos en Venezuela

Una calle, un edificio, un barrio entero pueden cambiar para siempre en cuestión de segundos. Las imágenes del antes y después de los terremotos que sacudieron Venezuela muestran la magnitud de una tragedia que dejó destrucción, pérdidas humanas y miles de familias afectadas.

Mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de rescate, las comparaciones entre fotografías de archivo, registros satelitales y tomas posteriores al desastre permiten dimensionar el alcance del daño.

El último balance oficial reportó 235 personas fallecidas y más de 4.300 heridas, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las operaciones en las zonas más golpeadas.

Ciudades transformadas por los derrumbes

En sectores de Caracas y La Guaira, hoteles, edificios residenciales, comercios y zonas urbanas completas quedaron severamente afectados.

Las imágenes tomadas antes de los terremotos muestran construcciones en funcionamiento, calles transitadas y estructuras que formaban parte del paisaje cotidiano. Después del desastre, muchas de esas zonas aparecen cubiertas por concreto, polvo y restos de edificaciones.

(Foto: X / @TuiteroSismico)

Uno de los lugares más afectados fue La Guaira, donde varias cuadras quedaron irreconocibles tras el colapso de numerosos inmuebles.

Hoteles convertidos en escombros

Entre los edificios afectados está el Hotel Residencial Mar de Leva, cuyo estado previo al terremoto contrasta con las imágenes posteriores, donde se observa la destrucción de gran parte de su estructura.

Otro caso que generó conmoción fue el tradicional Hotel Eduard’s, también ubicado en La Guaira. El inmueble, que durante años fue reconocido en la zona costera, terminó reducido a una enorme acumulación de cemento y fierros retorcidos.

El antes y después del Hotel Eduard's (Foto: Google Maps / X @Ulul4r)

Las imágenes del antes y después muestran cómo una construcción que formaba parte de la historia urbana del lugar prácticamente desapareció tras el movimiento sísmico.

La destrucción vista desde el aire

Las tomas realizadas con drones sobre zonas residenciales revelan una dimensión aún más impactante del desastre: techos destruidos, edificios colapsados y amplios sectores cubiertos por restos de las estructuras.

Las comparaciones con imágenes satelitales también permiten observar el cambio sufrido por áreas como Playa Puerto Viejo, donde espacios que antes mostraban calles y construcciones ahora aparecen dominados por escombros.

Vista satelital del antes y después en Ciudad Chávez. (Foto: X / @Ope_Legis_)

La emergencia continúa

La destrucción no se concentró únicamente en la costa. En Caracas también se registraron derrumbes importantes y equipos de rescate continúan trabajando para localizar sobrevivientes.

En Altamira, uno de los sectores más conocidos de la capital venezolana, un edificio de 22 pisos quedó completamente destruido, convirtiéndose en otro símbolo de la magnitud de la tragedia.

Las imágenes del antes y después no solo muestran edificios caídos: también reflejan el impacto que el terremoto dejó sobre comunidades enteras que ahora intentan reconstruirse.

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