Plantean recuperación económica de El Alto a base de créditos blandos y medidas de apoyo

La ciudad de El Alto fue una de las más afectadas por los más de 50 días de bloqueos registrados en el departamento de La Paz, situación que impactó directamente en los ingresos y la actividad de los sectores productivos, especialmente artesanales y microempresariales.

Desde el Ejecutivo municipal se informó que se trabaja en un plan de reactivación económica para atender a las unidades productivas afectadas y mitigar las pérdidas registradas durante el periodo de paralización.

“El Alto está muy preocupado por lo que ha sucedido en los más de 50 días de problemática”, señaló Willy Tancara, secretario de Desarrollo Económico Municipal.

Tancara indicó que se prepara un paquete de medidas de alivio económico, orientado a la reactivación de diferentes unidades productivas, que fueron descapitalizadas durante los bloqueos.

Asimismo, confirmó que se activarán créditos blandos para el sector productivo a través del programa Forepro, en coordinación con el Banco Unión, los cuales serán ejecutados en tres etapas.

“Vamos a reactivar el tema del Forepro”, afirmó.

Explicó además que ya se encuentra en curso la organización del comité de créditos, con el objetivo de iniciar la entrega de financiamiento en los próximos días.

Microempresarios

Por su parte, microempresarios advirtieron que la recuperación económica del sector no será inmediata y podría extenderse entre siete meses y un año, debido al nivel de pérdidas acumuladas.

“De 7 meses a un año va a tomar reactivarse”, señalaron representantes del sector.

Asimismo, demandaron al Gobierno la implementación de créditos blandos con tasas entre 3% y 5%, además de la convocatoria a una cumbre tributaria que permita aliviar la carga impositiva de las MIPES afectadas.

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