Turismo afirma que reactivación del sector podrá darse con garantías en Bolivia

El presidente de la Cámara Boliviana de Turismo, Luis Ampuero, señaló que el sector turístico en Bolivia atraviesa una etapa de afectación económica significativa tras los conflictos y bloqueos registrados en los últimos meses, que habrían paralizado actividades y generado cancelaciones en distintas áreas.

Turismo afectado por los bloqueos

Indicó que la situación afectó tanto a la llegada de visitantes como a la operación de servicios turísticos, generando pérdidas económicas y reducción de empleos en rubros vinculados como la gastronomía y el transporte.

“El daño ha sido muy grande”, afirmó.

Ampuero sostuvo que existe voluntad de reactivación desde distintos niveles del Estado y del sector privado, pero advirtió que aún persisten limitaciones estructurales que dificultan la recuperación del turismo.

Garantías y condiciones

En ese sentido, planteó la necesidad de garantizar condiciones de estabilidad para el desarrollo del sector, señalando que la incertidumbre por bloqueos impacta directamente en la confianza de los turistas internacionales.

“No se puede garantizar un circuito turístico cuando el bloqueo puede ocurrir en cualquier momento”, expresó.

Asimismo, consideró que Bolivia debe avanzar hacia un escenario donde este tipo de medidas de protesta no afecten la actividad económica, especialmente el turismo, que —según dijo— requiere previsibilidad y seguridad para su funcionamiento.

Finalmente, destacó que el país cuenta con potencial en turismo de naturaleza, gastronomía y actividades culturales, y que La Paz se perfila como un destino clave para la reactivación del sector en el corto plazo.

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