Efectivos de la Séptima División del Ejército iniciaron patrullajes en la ciudad de Cochabamba y diferentes provincias como parte de las acciones dispuestas durante el Estado de Excepción, vigente por 90 días en el país.

Un total de 200 militares, organizados por turnos, recorren calles y carreteras tanto a pie como en vehículos, con el objetivo de prevenir bloqueos, garantizar la libre transitabilidad y reforzar la seguridad en las zonas urbanas y rurales del departamento.

La presencia militar fue bien recibida por varios ciudadanos, quienes expresaron su respaldo a la medida al considerar que contribuirá a preservar el orden y evitar nuevos conflictos.

El director de la Unidad de Relaciones de la Séptima División del Ejército en Cochabamba, Henry Peña, informó que los operativos se desarrollan en cumplimiento del decreto que establece el Estado de Excepción y cuentan con la participación de unidades del Ejército, la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la Armada Boliviana.

"La Séptima División y las unidades directamente dependientes, como la Fuerza Aérea Boliviana y la Armada Boliviana, están dando cumplimiento al decreto que establece el Estado de Excepción", manifestó la autoridad militar.

Durante los recorridos, varios vecinos expresaron su conformidad con la presencia de los uniformados y señalaron que los patrullajes brindan mayor tranquilidad y seguridad, especialmente después de las jornadas de bloqueos que afectaron al departamento.

Las Fuerzas Armadas también pidieron a la población no alarmarse por el despliegue militar, ya que su labor es preventiva y busca mantener el orden público. Aunque las vías en Cochabamba permanecen expeditas tras el levantamiento de las medidas de presión, los patrullajes continuarán para evitar nuevas interrupciones en la circulación y garantizar la normalidad en el departamento.

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