Policía busca retomar control del retén El Castillo en el Trópico de Cochabamba

El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Alejandro Basto, informó que se están realizando gestiones para retomar el control del retén policial de El Castillo, en el municipio de Villa Tunari, en el Trópico de Cochabamba, tras los recientes hechos de tensión con grupos cocaleros.

La autoridad policial explicó que el objetivo es restablecer la presencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el lugar, en el marco del estado de excepción vigente.

“Estamos viviendo un estado de excepción, nosotros como Policía vamos a dar cumplimiento a lo que dice la normativa. Ya se está gestionando, esperamos que se llegue a la normalidad y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico pueda tomar posesión de ese lugar y no tengamos ningún problema”, señaló Basto.

Asimismo, indicó que la estrategia policial prioriza el diálogo y la pacificación antes del uso de la fuerza, conforme a los protocolos de orden público.

“Debemos buscar primero la paz, el diálogo y después lo que dice el manual de orden público; de forma progresiva se va a utilizar la fuerza pública”, añadió.

Presencia policial y situación en la zona

El comandante aseguró que las unidades de la Felcc, Felcv y Diprove continúan operando con normalidad en el Trópico de Cochabamba, atendiendo denuncias y realizando tareas de seguridad.

“Ni hubo hostigamiento de ningún tipo. Teníamos 25 personas que se quedaron allá pese a las amenazas, y están retomando sus funciones. Han vuelto los otros policías que se replegaron, es decir el otro 50%, y ahora el 100% de los efectivos están trabajando en el Trópico”, afirmó.

Antecedentes del conflicto

El pronunciamiento surge luego de que efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) se replegaran del retén El Castillo, tras ser hostigados por un grupo de cocaleros que retomó el control del área e instaló un bloqueo en la carretera.

Los uniformados habían retornado al punto de control después de más de un mes de ausencia, con el objetivo de reactivar los operativos antidroga y los controles rutinarios en la zona. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando pobladores se concentraron y bloquearon la vía con piedras y palos.

Para evitar un enfrentamiento, los efectivos policiales se retiraron hacia el municipio de Chimoré, dejando nuevamente el retén sin presencia de Umopar.

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