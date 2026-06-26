La Justicia sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a indulto a José Valentín Saucedo Vargas, de 61 años, quien confesó haber asesinado a su amigo Raymundo Janco Carrasco durante una discusión ocurrida en la localidad de Jorochito, en el departamento de Santa Cruz.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Jhonny Coca, informó este viernes que la Fiscalía presentó la resolución de aprehensión fundamentada y, durante la audiencia cautelar, el acusado decidió acogerse a un procedimiento abreviado, admitiendo la autoría del crimen y aceptando la pena máxima por el delito de asesinato.

“Esta persona va a ser trasladada hacia la cárcel de Palmasola para cumplir su sentencia”, señaló la autoridad policial.

Saucedo Vargas fue presentado este viernes al mediodía en dependencias de la Felcc de Santa Cruz. Durante el acto, el coronel Coca explicó que el ahora sentenciado relató que antes del hecho ambos habían consumido bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la investigación preliminar, una discusión entre ambos derivó en el ataque. “Lo que hace referencia es que a raíz de una discusión habría existido un cruce de palabras y este reaccionó de manera iracunda, utilizando un arma blanca que tenía en su poder, propinándole 11 puñaladas en la humanidad de la víctima”, explicó Coca.

La Policía descartó la participación de otras personas en el crimen y confirmó que el autor y la víctima mantenían una relación de amistad.

La víctima fue identificada como Raymundo Janco Carrasco, quien falleció a consecuencia de las múltiples heridas provocadas por arma blanca.

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