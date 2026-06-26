Cae presunto clan que robaba y clonaba vehículos en El Alto

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) realizó un operativo en la ciudad de El Alto que permitió desarticular a un presunto grupo delincuencial dedicado al robo de vehículos, comercialización de autopartes y clonación de motorizados.

El allanamiento se llevó a cabo en un inmueble donde fueron encontradas diversas evidencias, entre ellas dos vehículos indocumentados, autopartes, placas de identificación y piezas de chasis presuntamente utilizadas para el remarcado y trasplante de vehículos.

“Presumimos que es un clan delincuencial; hemos encontrado dos vehículos indocumentados, trasplantados y remarcados”, afirmó el director nacional de DIPROVE, coronel Pavel Tovar.

La autoridad señaló que la cantidad de placas y elementos hallados hace presumir que la organización habría operado durante varios años, dedicándose al ingreso de vehículos ilegales, robo de motorizados y posterior puesta en circulación mediante la alteración de su identificación.

“Hemos encontrado una placa de chasis que habría sido reimplantada en otro vehículo”, explicó.

Robo de autos

Durante el operativo, una persona fue aprehendida y otra arrestada, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de esta red delictiva.

Asimismo, Diprove convocó a personas que hayan sido víctimas de robo de vehículos o autopartes a acudir a sus dependencias en El Alto para verificar si alguno de los objetos recuperados corresponde a sus denuncias.

Las autoridades anunciaron que las investigaciones continuarán en los próximos días con el objetivo de desarticular completamente esta presunta organización criminal y establecer el origen de los vehículos y autopartes encontrados.

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