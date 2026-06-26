Parlamentarios piden prohibir venta de combustible en bidones 

Parlamentarios de la Alianza Unidad solicitaron a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) prohibir la venta de combustibles en bidones, al considerar que una parte importante de estos volúmenes estaría siendo destinada a la reventa, en medio de la persistencia de largas filas en estaciones de servicio del país.

Piden más controles

Los legisladores cuestionaron la presencia masiva de recipientes apartando lugares en las filas y pidieron a las autoridades reforzar los controles para evitar prácticas especulativas y actividades ilegales vinculadas a la comercialización de carburantes.

“He visto millones de bidones en todos los puestos con pititas, con nombres, con números. ¿Qué está pasando?”, cuestionó una Julieta Jiménez, diputada de Alianza Unidad.

Asimismo, señalaron que es necesario verificar si las personas que adquieren combustible en recipientes realmente lo utilizan para vehículos autorizados, como motocicletas, o si lo destinan a actividades de reventa.

Los parlamentarios también solicitaron a la ANH y al Ministerio de Hidrocarburos supervisar la comercialización de combustibles en las estaciones de servicio y restringir la venta reiterada a un mismo vehículo mientras persista la alta demanda.

“Que la ANH haga su trabajo conjuntamente con el Ministerio de Hidrocarburos y vaya a cada estación de servicio para verificar cómo se está realizando la venta”, demandó Jiménez.

Filas por combustible

Por otra parte, desde el oficialismo advirtieron que, si el abastecimiento no se normaliza en los próximos días, podrían producirse cambios en las autoridades responsables del sector hidrocarburífero.

“A mí me han dicho que hasta el lunes se va a normalizar; si no pueden hacerlo, tendrán que rodar cabezas”, afirmó la diputada oficialista Claudio Bilbao.

Las declaraciones surgen en un contexto de persistentes filas en surtidores y reclamos ciudadanos por la provisión de combustibles, situación que las autoridades aseguraron que será regularizada en los próximos días.

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