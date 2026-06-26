Gobernación cruceña instala mesas técnicas para atender demandas de San Julián

La Gobernación de Santa Cruz dio inicio este viernes a las mesas técnicas con los dirigentes de San Julián, poniendo en marcha una agenda de trabajo orientada a atender las principales demandas de la región. Durante la jornada se conformaron equipos técnicos, se designaron responsables y se definió un cronograma de seguimiento para impulsar proyectos de infraestructura vial, electrificación, personalidades jurídicas, saneamiento de tierras y recursos hídricos.

El secretario de Desarrollo Económico, Roberto Gil, explicó que las labores fueron organizadas por áreas específicas para agilizar el tratamiento de cada tema en agendas divididas entre la mañana y la tarde.

"Estamos cumpliendo con el compromiso del gobernador de iniciar hoy mismo estas mesas técnicas. Hemos conformado equipos, definido responsables y programado reuniones cada 10 o 15 días para evaluar los avances, ya que se trata de proyectos que requieren un seguimiento permanente", destacó Gil.

Prioridades en infraestructura y servicios

El plan de acción inmediato prioriza la optimización de las redes de transporte, la ampliación del tendido eléctrico y el análisis legal de tierras junto al INRA y el CEA. De igual manera, las autoridades agendaron la revisión de límites territoriales y la perforación de pozos de agua para garantizar el abastecimiento en las comunidades locales.

En el área de infraestructura vial, el director de Obras Públicas, Jorge Franco, informó que el próximo miércoles se realizará una inspección conjunta con el Gobierno Municipal para evaluar el estado de las rutas. Asimismo, anunció oficialmente que se actualizará el estudio técnico de la Brecha Casarave y que la maquinaria que presenta fallas será reemplazada por nuevos equipos, con el propósito de fortalecer los trabajos que se ejecutan en la zona.

Mecanismo de control

Con la instalación de estas mesas técnicas, la Gobernación y los representantes de San Julián acordaron mantener un mecanismo permanente de coordinación y seguimiento institucional. Este proceso contará con reuniones periódicas que permitan verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos y acelerar la ejecución de las acciones priorizadas para la región.

Mira la programación en Red Uno Play