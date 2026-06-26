El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) anunció oficialmente que el pago de las rentas correspondientes al mes de junio iniciará de forma regular el próximo 1 de julio. Alberto Bonadona, director general Ejecutivo de la institución, detalló que el cronograma arrancará de forma simultánea en ventanillas del Banco Unión, puntos de pago autorizados y el abono en cuenta bancaria.

Asimismo, la autoridad previsional puntualizó que la modalidad de pago a domicilio comenzará el 2 de julio en La Paz y El Alto, extendiéndose al resto del territorio nacional a partir del día siguiente.

“Trabajamos permanentemente para brindar una atención eficiente a nuestras rentistas y derechohabientes, facilitando el acceso a sus beneficios mediante distintas modalidades de pago”, señaló Bonadona.

Convocatoria por Rentas Precalificadas

Más allá de la logística de los abonos mensuales, el Senasir publicó formalmente en su plataforma institucional un listado que contiene a 45 ciudadanos que actualmente registran una Renta Precalificada. Esta condición aplica para solicitudes tramitadas en el antiguo Sistema de Reparto hasta el 31 de diciembre de 2001 que siguen pendientes de culminación o que pueden mejorar mediante la Compensación de Cotizaciones.

“Queremos invitar a las personas cuyos números de cédula se encuentran en el listado a acercarse a nuestras oficinas a nivel nacional. Esta es una oportunidad para recibir orientación personalizada y conocer los beneficios previsionales a los que podrían acceder”, destacó la autoridad.

Los asegurados convocados por la entidad gubernamental participarán en sesiones informativas lideradas por especialistas técnicos para evaluar su situación particular y definir su acceso previsional. “La finalidad es que cada asegurado conozca plenamente sus derechos y las oportunidades que podrían beneficiarle. Nuestro equipo técnico está preparado para orientar y acompañar a cada persona durante este proceso”, afirmó Bonadona.

Verificación de datos y contacto institucional

El listado oficial emitido por la institución incluye los siguientes números de cédula de identidad que se observan aquí:

En caso de identificar su número de documento de identidad en la lista, la dirección ejecutiva instó a los ciudadanos a comunicarse de manera directa a los canales telefónicos institucionales. Para la atención personalizada correspondiente, están habilitados el teléfono fijo 2 422425 (interno 1620) y el número de celular 72002088.

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