Dockweiler: "La peor pérdida fue el presitigio de la ciudad de La Paz"

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, calificó como exitosa la Asamblea de la Paceñidad realizada este viernes, cuyo principal objetivo fue definir una estrategia para la reactivación económica tras los más de 50 días de bloqueos que afectaron al departamento y a la sede de gobierno.

Pérdidas que percibió La Paz

La autoridad informó que una de las principales conclusiones del encuentro fue la cuantificación preliminar de las pérdidas económicas sufridas por la ciudad durante el periodo de conflicto.

“La ciudad de La Paz ha perdido entre $us 500 a $us 600 millones durante todo este periodo”, afirmó.

Dockweiler explicó que esta cifra equivale a más de Bs 5.000 millones, monto que representa aproximadamente tres veces el presupuesto anual del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Asimismo, advirtió que uno de los impactos más graves ha sido el deterioro de la imagen de la ciudad como destino para inversiones y turismo, debido a la incertidumbre generada por los bloqueos.

“La peor pérdida ha sido la pérdida del prestigio que tiene la ciudad de La Paz”, sostuvo.

Recuperación económicas tras 50 días de bloqueo

El alcalde informó que se conformaron siete comisiones de trabajo que comenzarán a operar de manera inmediata con metas establecidas a 30, 60 y 90 días, orientadas a la recuperación económica y a la atracción de inversiones.

Además, señaló que la Asamblea de la Paceñidad consolidó más de 40 propuestas presentadas por el Gobierno municipal, el Gobierno nacional y distintos sectores sociales y productivos.

“Tenemos más de 40 proyectos que permitirían el dinamismo y la reactivación de la economía”, indicó.

Finalmente, anunció que desde julio se impulsará una estrategia de "marca ciudad", acompañada de más de 100 actividades durante el mes de La Paz, con el objetivo de fortalecer la identidad paceña, recuperar la confianza y reposicionar a la ciudad como un destino competitivo para el turismo y la inversión.

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