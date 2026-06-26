La Paz: ¿Qué pasó con los paraguas de la calle Linares? Esto es lo que se sabe

La tradicional calle Linares, en pleno corazón turístico de La Paz, volvió a lucir renovada con el cambio de sus coloridos paraguas, un atractivo que desde hace cinco años se convirtió en uno de los puntos más fotografiados por visitantes nacionales y extranjeros.

Óscar Bersatti, integrante de la Asociación de Artesanías Yanapaku, explicó que esta iniciativa nació después de la pandemia, cuando una empresa privada instaló las primeras filas de paraguas para embellecer el sector y atraer nuevamente a los visitantes.

“La calle Linares actualmente es conocida como la calle de los paraguas. Fue una iniciativa que empezó hace cinco años, después de la pandemia, y la gente comenzó a venir y sacarse fotos”, señaló Bersatti.

Un atractivo que se renueva varias veces al año

Según el representante artesanal, los paraguas deben ser cambiados hasta tres veces al año debido al deterioro provocado por el sol, la lluvia, el viento y el granizo.

“El sol quema el plástico, el viento lo daña y cuando llueve o graniza se perfora. Por eso se hace la renovación”, explicó.

Bersatti indicó que una parte de los paraguas es adquirida por la empresa que impulsó la iniciativa, mientras que los vecinos y dueños de tiendas colaboran con el trabajo manual para la instalación y el mantenimiento de la decoración.

La calle Linares ganó movimiento turístico

El artesano recordó que años atrás este sector no tenía el mismo movimiento que otras calles cercanas, como la conocida calle de las Brujas o de las chifleras.

Sin embargo, con la instalación de los paraguas, la calle Linares comenzó a recibir mayor cantidad de visitantes, quienes llegan para recorrer las tiendas de artesanías, comprar recuerdos y tomarse fotografías bajo este techo colorido.

“Antes esta parte era más vacía. La gente caminaba más por la calle de al frente, pero después de los paraguas comenzó a venir más gente”, relató.

Bloqueos golpearon al turismo y al comercio

Bersatti lamentó que los bloqueos hayan afectado duramente al sector turístico, artesanal, hotelero, gastronómico y a las agencias de viaje.

Señaló que, al tratarse de un centro turístico, la paralización dejó la zona prácticamente desierta y provocó una fuerte caída en las ventas.

“Nos ha perjudicado demasiado. Como es un centro turístico, el golpe al turismo ha sido muy grande”, afirmó.

Piden a turistas volver a visitar La Paz

El representante de la Asociación Yanapaku destacó que artesanos, hoteleros, restaurantes y agencias de viaje formaron una alianza para trabajar por la recuperación del sector.

Además, informó que estudiantes de la Universidad Pública de El Alto, en coordinación con agencias de viaje, llegaron a la calle Linares para apoyar la promoción turística del lugar.

Bersatti pidió a turistas nacionales e internacionales volver a visitar este tradicional espacio paceño, que forma parte de la identidad cultural y artesanal de La Paz.

“Estamos pidiendo a los turistas que nos visiten nuevamente, a nivel nacional e internacional”, expresó.

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