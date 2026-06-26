Caen dos "carga muñecos" tras intensa persecución en la zona norte de Cochabamba

En un operativo ejecutado durante la madrugada, efectivos de inteligencia del Centro de Inteligencia y Operaciones Policiales (CEIP) lograron la captura de dos peligrosos delincuentes conocidos en el mundo del hampa como los "carga muñecos". Los sujetos, que se desplazaban a bordo de un vehículo de color blanco, perpetraban violentos asaltos en diversos sectores de la zona norte de la ciudad.

El arresto se produjo luego de que los uniformados detectaran el motorizado en actitud sospechosa. Al verse descubiertos por la policía, los delincuentes emprendieron una veloz fuga, lo que desató una intensa persecución policial que culminó con la interceptación del vehículo y la captura de ambos ocupantes.

Un modus operandi de extrema violencia

De acuerdo con el informe oficial de la Policía, la banda empleaba una técnica delictiva sumamente agresiva para asegurar sus robos y evitar que las víctimas pudieran defenderse:

La sujeción: Uno de los delincuentes abordaba sorpresivamente a la víctima por la espalda, sujetándola con fuerza para inmovilizarla (acción que da origen al alias de "carga muñecos").

La agresión y el robo: Mientras la víctima se encontraba indefensa, el segundo cómplice procedía a golpearla brutalmente para neutralizar cualquier resistencia y sustraerle rápidamente todas sus pertenencias, especialmente teléfonos celulares y objetos de valor.

La fuga: Tras consumar el delito, ambos usaban el vehículo blanco que estaba con el motor en marcha para escapar rápidamente de la escena.

Evidencia, antecedentes y situación legal

Al momento de la requisa del automóvil, los efectivos policiales encontraron en poder de los sospechosos tres teléfonos celulares y una tablet. Ante la contundencia de las pruebas, los mismos delincuentes terminaron por confesar el delito, admitiendo que los dispositivos móviles habían sido robados horas antes en la zona norte.

"Oficiales de inteligencia detectaron el vehículo sospechoso, entablaron una persecución y lograron detener a dos individuos. Los mismos tienen antecedentes policiales y estaban en posesión de objetos sustraídos. El caso se encuentra en pleno proceso de investigación", señalaron fuentes de la institución verde olivo.

Debido a su situación legal y grado de participación, uno de los sujetos fue arrestado y el otro quedó en calidad de aprehendido, debido a que este último ya cuenta con un amplio prontuario delictivo. Ambos fueron trasladados a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en la Estación Policial Integral (EPI) Norte.

Llamado urgente a las víctimas

Los objetos recuperados y las características del vehículo blanco utilizado para los asaltos serán difundidos a través de medios de prensa y redes sociales institucionales. Las autoridades policiales hicieron un llamado público para que la ciudadanía coadyuve en el caso.

"Apelamos a que las víctimas de este vehículo puedan apersonarse a la Felcc de la EPI Norte para adherirse y formalizar la denuncia. Esto nos va a permitir cautelar a estas personas infractoras de la ley, asegurar que sean sometidas a la justicia y evitar que sigan robando en las calles", enfatizó el oficial a cargo.

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