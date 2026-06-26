Momentos de terror vivió una adolescente de 13 años cuando un hombre intentó subirla por la fuerza a un vehículo mientras salía de su unidad educativa, ubicada en la zona del cuarto anillo y la Radial 26. La intervención de vecinos evitó que el hecho se consumara.

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el conductor intercepta a la menor mientras caminaba por la zona tras finalizar sus clases. Según la denuncia presentada por la familia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el sujeto intentó obligarla a subir al motorizado.

La madre de la adolescente aseguró que no se trata de un hecho aislado. Indicó que hace aproximadamente dos meses el mismo hombre habría intentado llevarse a su hija y que la menor logró reconocerlo durante el nuevo ataque.

"Lo vimos por cámara y mi hija me dijo: 'Mamá, es el mismo joven'. Incluso le dijo: 'Te voy a encontrar'. La amenazó y ella está bastante asustada", relató la mujer.

La denunciante explicó que, por responsabilidades con sus otros hijos, no siempre puede recoger personalmente a la adolescente a la salida del colegio, situación que habría sido aprovechada por el presunto agresor.

"Es la segunda vez que intenta secuestrarla. Ella está muy asustada y me dice que es el mismo joven que trató de llevársela la primera vez", afirmó.

Tras el hecho, la familia formalizó la denuncia ante la Felcc y pide que el sospechoso sea capturado lo antes posible.

Por su parte, el abogado de la familia, Yerko Añez, solicitó que se refuercen las medidas de seguridad para proteger a los estudiantes que asisten a la unidad educativa.

"Ningún niño o adolescente debería tener miedo de ir a estudiar o de esperar el transporte público. Es momento de organizarnos y buscar soluciones porque este problema puede escalar", manifestó.

Las investigaciones continúan mientras la familia espera que las imágenes de las cámaras de seguridad permitan identificar plenamente al sospechoso y dar con su paradero.

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