Robo de celulares en la zona norte de Cochabamba: Policía intensifica operativos y captura a cuatro delincuentes

En respuesta a la creciente ola de robos que azota a la zona norte de la ciudad, la Policía Boliviana intensificó sus labores de inteligencia. Tras el violento asalto registrado en un café internet del sector de Pacata, además de los robos reportados la semana pasada en dos tiendas de venta de celulares en la Av. América, los grupos especiales activaron un plan de contingencia que ya viene rindiendo frutos.

Este mediodía, efectivos del Centro de Inteligencia y Operaciones Policiales (CEIP) lograron la captura de una banda delincuencial integrada por tres hombres y una mujer en inmediaciones de la avenida Santa Cruz. La captura se suma a otra detención similar realizada en horas de la mañana, consolidando una jornada de fuerte presión policial contra la delincuencia.

El "modus operandi": Distracción en el transporte público

Según reportes preliminares e información extraoficial, esta organización criminal utilizaba un vehículo particular para desplazarse por la zona norte e identificar sus puntos de ataque. Su principal método de operación se ejecutaba dentro de los micros de transporte público:

Ingreso y marcaje: Los sospechosos subían al transporte simulando ser pasajeros comunes y corrientes. Una vez dentro, identificaban a víctimas potenciales que llevaban objetos de valor a la vista.

La distracción: Para ejecutar el robo, utilizaban la técnica del descuido. Uno de los integrantes provocaba un incidente artificial, como dejar caer monedas u otros objetos al suelo del vehículo.

El hurto y escape: Mientras la víctima se distraía intentando ayudar o mirando el alboroto, el resto de la banda procedía a sustraer el teléfono celular de sus bolsillos o carteras sin que se dieran cuenta, para luego descender rápidamente del micro y huir en el auto que los escoltaba.

Resultados de los operativos de hoy

La intervención de las fuerzas del orden a mediodía permitió interceptar el vehículo sospechoso en la avenida Santa Cruz. Al momento de la requisa, los agentes encontraron múltiples dispositivos móviles de alta gama, incluyendo varios teléfonos iPhone, cuya procedencia legal no pudo ser demostrada.

El vehículo secuestrado y los cuatro aprehendidos fueron trasladados de inmediato a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde el personal especializado se encuentra realizando el proceso de filiación, verificación de antecedentes y el conteo oficial de los equipos recuperados.

Cabe destacar que este es el segundo golpe importante del día. Durante la mañana, la policía también interceptó otro vehículo con dos delincuentes a bordo, quienes portaban celulares robados bajo una modalidad distinta. Las autoridades instan a la población de la zona norte que haya sido víctima de robos recientes a pasar por las oficinas de la Felcc para identificar sus equipos y formalizar las denuncias correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play