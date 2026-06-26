¿Quieres postular por una beca para aprender inglés? Escanea aquí el QR

Una gran oportunidad se abre para miles de jóvenes bolivianos. El Ministerio de Educación, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos de América, lanzó la convocatoria 2026 del programa “Inglés para Todos”, que ofrecerá 4.500 becas virtuales de inglés para bachilleres destacados de unidades educativas fiscales y de convenio.

La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años que se hayan graduado entre las gestiones 2019 y 2025, y busca fortalecer sus conocimientos en inglés para ampliar sus oportunidades de estudio, intercambio académico y acceso a mejores opciones laborales.

Las postulaciones estarán habilitadas del 25 de junio al 7 de julio a través del portal web del Ministerio de Educación. Las clases comenzarán el 10 de agosto y se desarrollarán de manera virtual.

Una beca para abrir nuevas puertas

“El inglés transforma realidades y abre puertas en un mundo interconectado. Nos enorgullece aliarnos con el Ministerio de Educación para potenciar la competitividad de los profesionales bolivianos a través de este programa”, afirmó la agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos, Robyn Remeika.

El programa permitirá que los beneficiarios desarrollen competencias lingüísticas clave para su futuro académico y profesional. Al finalizar la capacitación, recibirán una certificación oficial respaldada por el Ministerio de Educación y la Embajada de Estados Unidos.

Requisitos para postular

Para acceder a la convocatoria, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser bachiller de una unidad educativa fiscal o de convenio.

Tener entre 18 y 25 años.

Haberse graduado entre 2019 y 2025.

Residir en Bolivia.

Contar con acceso a internet mediante computadora o teléfono inteligente.

Tener Ciudadanía Digital para completar el proceso de inscripción.

La nómina de seleccionados será publicada el 27 de julio.

Clases virtuales

Las clases se realizarán tres veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00, con una carga académica de seis horas semanales.

El programa contará con docentes de último año de las carreras de Idiomas de siete universidades públicas del país, quienes fueron capacitados por expertos virtuales del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Escanea el QR y postúlate

Los bachilleres interesados pueden postular a través del portal del Ministerio de Educación o escaneando el código QR habilitado para la convocatoria.

Esta es una oportunidad para aprender inglés, mejorar tu perfil académico y abrir nuevas puertas para tu futuro.

Escanea el código QR, revisa los requisitos y postúlate antes del 7 de julio.

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