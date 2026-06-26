YPFB prevé normalizar el abastecimiento de diésel en los próximos días

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Sebastián Daroca, informó que el abastecimiento de combustible en el país se normalizará de manera progresiva en los próximos días, luego de los problemas logísticos ocasionados por más de 50 días de bloqueos.

La autoridad explicó que las medidas de presión afectaron el ingreso de combustible desde los puertos del Pacífico, principalmente hacia el occidente del país.

“A raíz de estos 50 días de bloqueos hemos tenido serios problemas logísticos para llegar con combustible a varias zonas del país. Puntualmente, el lugar más crítico ha sido la ciudad de La Paz y Oruro, porque nos han cortado prácticamente las vías de ingreso de combustible desde los puertos del Pacífico”, señaló Daroca.

Santa Cruz avanza hacia la normalización

Según el presidente de YPFB, en Santa Cruz la distribución de diésel ya comenzó a regularizarse y se espera que en los próximos tres o cuatro días las filas desaparezcan o se reduzcan de manera considerable.

“Desde hoy en Santa Cruz ya estamos con la distribución normal de diésel y esperamos que en los próximos tres o cuatro días ya no tengamos colas”, afirmó.

Daroca explicó que la recuperación del suministro depende del ingreso de cisternas, la descarga en plantas de almacenamiento, los controles de calidad y el posterior despacho hacia las estaciones de servicio.

La Paz tardará más por la afectación logística

La autoridad indicó que en La Paz el proceso tomará más tiempo debido a las condiciones en las que se inició la reposición de combustible y al fuerte impacto que tuvieron los bloqueos sobre las rutas de abastecimiento.

Sin embargo, aseguró que YPFB está enviando volúmenes adicionales cada día para reducir las filas y acelerar la normalización.

“Estamos con volúmenes adicionales todos los días y eso nos hace prever que en los próximos tres o cuatro días, hasta el martes, ya vamos a estar prácticamente con las colas muy reducidas y entrando en una normalidad”, sostuvo.

Problema operativo y logístico

Daroca remarcó que la situación actual no responde a una falta de recursos, sino a un problema operativo derivado de la interrupción de rutas durante varias semanas.

Durante los bloqueos, cientos de cisternas quedaron detenidas en distintos puntos del país, lo que retrasó la reposición de combustible en las plantas y estaciones de servicio.

YPFB prevé que, con la liberación de carreteras y el incremento de despachos, el abastecimiento mejore de forma progresiva durante los próximos días.

La estatal pidió paciencia a la población y aseguró que continuará reforzando la distribución para reducir las filas y restablecer el suministro normal de combustibles.

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