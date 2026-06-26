El Mundial 2026 volvió a demostrar que en Estados Unidos el fútbol también se vive como un gran espectáculo. Durante el partido entre la selección local y Turquía, por la fase de grupos, dos figuras de Hollywood se robaron la atención en las tribunas: Brad Pitt y Edward Norton.

Los actores, recordados mundialmente por protagonizar la película “El club de la pelea”, fueron captados por las cámaras de la transmisión oficial compartiendo un palco en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde miles de hinchas siguieron el encuentro en un ambiente cargado de fútbol, celebridades y expectativa.

La aparición de Pitt y Norton no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde los fanáticos celebraron el reencuentro de los protagonistas de una de las películas más influyentes de finales de los años noventa.

Un guiño directo a la nostalgia

Aunque el centro de atención era el partido entre Estados Unidos y Turquía, la presencia de ambos actores generó un momento especial para los amantes del cine.

Brad Pitt y Edward Norton compartieron escena en “El club de la pelea”, filme que con el paso de los años se convirtió en una obra de culto. Por eso, verlos juntos en una tribuna mundialista provocó una ola de comentarios, bromas y recuerdos entre los seguidores.

El reencuentro fue leído por muchos como una postal perfecta del Mundial 2026: fútbol, cultura pop y espectáculo reunidos en un mismo escenario.

Estados Unidos ya estaba clasificado

El partido también tenía un componente deportivo importante. La selección de Estados Unidos llegaba al encuentro con la tranquilidad de haber asegurado previamente su clasificación a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino cerraba su participación en la fase de grupos ante Turquía, en un duelo que se jugó ante un estadio lleno y con una fuerte presencia de figuras públicas.

Aunque el resultado terminó favoreciendo al conjunto turco, la atención mediática también quedó puesta en el ambiente de las gradas, donde varias celebridades acompañaron la jornada mundialista.

El Mundial también se juega en las tribunas

La presencia de Brad Pitt y Edward Norton confirma una de las características más llamativas de esta Copa del Mundo: el torneo no solo convoca a hinchas, selecciones y figuras del fútbol, sino también a grandes nombres del entretenimiento internacional.

Con estadios llenos, ciudades anfitrionas convertidas en escenarios de fiesta y celebridades siguiendo los partidos desde palcos y tribunas, el Mundial 2026 sigue consolidándose como un evento global que mezcla deporte, espectáculo y cultura popular.

Esta vez, el momento viral lo protagonizaron Pitt y Norton, quienes, sin necesidad de decir una palabra, hicieron que muchos fanáticos sintieran que “El club de la pelea” volvía a reunirse, pero ahora en pleno corazón del Mundial.

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