Interceptan una maleta con 15 paquetes de presuntas sustancias controladas en la Terminal de Potosí

Una denuncia anónima permitió a la Policía interceptar una maleta que presuntamente contenía sustancias controladas en la Terminal de Buses de Potosí, según un reporte policial.

De acuerdo con el informe, cerca de las 21:00 del jueves 25 de junio de 2026, mientras un efectivo policial cumplía funciones de servicio en la terminal, fue abordado por un hombre que prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias. El denunciante alertó sobre el presunto transporte de sustancias controladas en una empresa de transporte interdepartamental.

Tras recibir la información, el uniformado se dirigió de inmediato al lugar señalado, donde logró ubicar una maleta de color verde en el buzón de equipajes de un bus. Posteriormente, puso el hecho en conocimiento del personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), cuyo responsable dispuso asegurar el equipaje y comunicar el caso a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Según el reporte, alrededor de las 08:00 del viernes 26 de junio, personal de la Felcn de Potosí se constituyó en el lugar para inspeccionar la maleta. Durante la apertura del equipaje se encontraron 15 paquetes en su interior, los cuales fueron sometidos a pruebas de campo. Tras la verificación correspondiente, los efectivos procedieron al secuestro del contenido para continuar con las investigaciones.

Las autoridades no informaron sobre personas aprehendidas y señalaron que las investigaciones continuarán para establecer el origen, destino y los responsables del presunto envío de sustancias controladas.

Mira la programación en Red Uno Play